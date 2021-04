Das RKI hat am Morgen 25.831 Neuinfektionen gemeldet - die Inzidenz bleibt bei 160,1. Hausärzte dürfen den Impfstoff künftig selbst aussuchen. Chinas Wirtschaft legt um 18,3 Prozent zu Alle Entwicklungen im Liveblog.

05:02 Uhr

RKI meldet 25.831 Neuinfektionen - Inzidenz bleibt bei 160,1

Das Robert-Koch-Institut hat 25.831 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 5424 Fälle mehr als am Freitag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt bei 160,1. 247 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 79.628. Insgesamt wurden bislang mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.