Bundestagspräsident Schäuble hält die Stärkung der Rolle des Bundes in der Corona-Bekämpfung für rasch möglich. Das RKI meldet 25.464 Neuinfektionen. In den USA ist jeder Fünfte voll gegen Corona geimpft. Alle Entwicklungen im Liveblog.

05:05 Uhr

RKI meldet 25.464 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 110,4

Das Robert-Koch-Institut hat am Morgen 25.464 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 3576 mehr als vor einer Woche. 296 weitere Menschen sind in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 110,4 von 105,7 am Vortag. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,96 Millionen Infektionen in Deutschland bestätigt. 78.003 Personen starben dem RKI zufolge nach einer Infektion mit dem Virus. Das Institut erklärte auf seiner offiziellen Webseite, sinkende Zahlen könnten auch daran liegen, dass rund um Ostern weniger Menschen einen Arzt aufsuchten und somit weniger getestet werde. Auch könne es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und Landesbehörden ihre Fallzahlen übermittelten.