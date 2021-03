Auch im Februar sind Bund und Ländern die Steuereinnahmen wieder deutlich weggebrochen - allerdings gibt es auch einen positiven Trend. Tschechien verlängert seinen Lockdown bis nach Ostern. Alle Entwicklungen im Liveblog.

04:32 Uhr

Tschechien verlängert Corona-Lockdown bis nach Ostern

Die tschechische Regierung hat eine Verlängerung des strikten Corona-Lockdowns bis nach Ostern verkündet. Man befinde sich nicht in einer Situation, die große Änderungen zulasse, erklärte Gesundheitsminister Jan Blatny. "Das tut mir schrecklich leid." Tschechien hat unter anderem Beschränkungen der Reisefreiheit verhängt, um die Ausbreitung einer als infektiöser geltenden Virusvariante einzudämmen, die zuerst in Großbritannien entdeckt wurde. Nur dank der strengen Maßnahmen könne das Gesundheitssystem funktionsfähig gehalten werden, sagte Blatny. Am Sonntag wären die derzeit in Tschechien geltenden Einschränkungen ausgelaufen. Sie gelten nun vorerst weiter bis zum 5. April.