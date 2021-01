++Neuer Impfstoff in Studie vielversprechend++

Ein Impfstoff-Kandidat des US-Unternehmens Novovax bietet offenbar einen 89-prozentigen Schutz. Brasilianische Forscher haben erstmals Infizierte mit zwei verschiedenen Coronavirus-Typen entdeckt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 14.022 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 839 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Morgen bekannt gab. Vergangenen Freitag hatte das RKI 17.862 Neuinfektionen und 859 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Morgen bei 94,4.

Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind im vergangenen Jahr wegen der Coronavirus-Krise deutlich gefallen, nicht aber so kräftig wie zwischenzeitlich befürchtet. Das Minus betrug insgesamt 7,3 Prozent auf 682,3 Milliarden Euro, wie das Bundesfinanzministerium im jüngsten Monatsbericht mitteilte. Gegenüber 2019 fehlen damit 53,5 Milliarden Euro. Im Dezember 2020 gab es nur noch einen überraschend geringen Rückgang von gut zwei Prozent auf 93,3 Milliarden Euro.

05:05 Uhr

Corona-Impfstoffkandidat von Novovax bietet offenbar hohen Schutz

Ein Corona-Impfstoffkandidat des US-Pharmakonzerns Novavax schützt offenbar zu 89 Prozent vor Covid-19. Dies geht aus einer vorläufigen Analyse des Unternehmens der dritten und letzten Testphase für das Präparat hervor. Laut der britischen Studie wirkt das Mittel auch gegen in Großbritannien und in Südafrika erstmals aufgetauchte Varianten des Virus - wenn auch nicht ganz so gut.