Liveblog zum Coronavirus ++2200 Tote in den USA binnen 24 Stunden++ Stand: 20.11.2020 04:28 Uhr





Seitenanfang Automatisches Laden aktivieren Neue Inhalte laden

In den USA sind binnen 24 Stunden mehr als 2200 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. In Mexiko ist die Zahl der Todesopfer als viertes Land der Welt auf über 100.000 gestiegen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Mehr als 2200 Corona-Tote binnen 24 Stunden in den USA

Umfrage: Deutsche bei Frage nach Schulschließungen gespalten

Mehr als 100.000 Corona-Tote in Mexiko