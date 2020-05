Coronavirus-Pandemie ++ Mehr als 26.000 Tote in Brasilien ++ Stand: 29.05.2020 07:49 Uhr





In Brasilien sind 26.754 Menschen am Coronavirus gestorben. Laut einer Studie rechnet jeder vierte Selbstständige damit, in den nächsten zwölf Monaten aufgeben zu müssen. Das RKI meldet 741 neue Fälle. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Bundeselternrat fordert Unterricht in Vereinshäusern

Drosten: Deutschland kann ohne zweite Welle durchkommen

Mehr als 26.000 Coronavirus-Tote in Brasilien

Jeder vierte Soloselbstständige rechnet mit Aus

RKI meldet 741 Neuinfektionen in Deutschland

Bahnhöfe sollen stärker desinfiziert werden

Paketmengen trotz offener Geschäfte deutlich über Vor-Corona-Niveau

Kriminalität geht in Nordrhein-Westfalen zurück

Experten halten Nachverfolgung von Infektionen aktuell für zuverlässig

36 arme Länder bitten um Schuldenerlass

Verbände fordern Steuerbonus

Scheuer: EU-Kommission muss Einschränkungen für Lufthansa verwerfen

Südafrika lockert Corona-Maßnahmen

Evangelische Kirche rechnet mit Kirchensteuer-Minus