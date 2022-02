Das RKI hat am Morgen 216.322 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 1265,0. Die Lage auf den deutschen Intensivstationen ist "derzeit sehr stabil". Alle Entwicklungen im Liveblog.

RKI meldet 216.322 Neuinfektionen

Das Robert -Koch-Institut (RKI) meldet 216.322 Positiv-Tests binnen 24 Stunden. Das sind 19.304 Fälle weniger als am Donnerstag vor einer Woche, als 235.626 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 1265,0 von 1278,9 am Vortag. 243 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 122.145. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 14,18 Millionen Corona-Tests positiv aus.