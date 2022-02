Für die Zeit nach der Omikron-Welle brauche es Perspektiven, deshalb fordern die Bundesärztekammer und die Deutsche Krankenhausgesellschaft Pläne für Öffnungsschritte. In Österreich wird heute wohl die Impfpflicht beschlossen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Pandemie habe die Menschen auch wieder an den Herd gebracht: "Das Interesse daran, selber zu kochen, ist nach allen Studien größer geworden", so Büning-Fesel. Die Menschen seien mehr zu Hause und hätten mehr Zeit, "weil der Weg zur Arbeit wegfällt und die Küche um die Ecke ist". Allerdings hat dies Büning-Fesel zufolge eher zu einer "Verstärkung traditioneller Rollenbilder" geführt, "indem Frauen wieder mehr gekocht haben".

Viele Bundesbürger haben in der Corona-Pandemie offenbar zugenommen. Die Leiterin des zum Landwirtschaftsministerium gehörenden Bundeszentrums für Ernährung, Margareta Büning-Fesel, sagte der "Rheinischen Post": "Durch Corona sind die Deutschen dicker geworden." Betroffen seien vor allem sozial benachteiligte Familien, sagte Büning-Fesel. So hätten 23 Prozent der Kinder aus bildungsfernen Haushalten zugenommen. Auch bei den Erwachsenen sei ein höheres Gewicht zu beobachten: "40 Prozent haben während der Pandemie im Durchschnitt fünf bis sechs Kilo zugenommen."

Österreich: Heute soll Impfpflicht kommen

In Österreich wird heute aller Voraussicht nach eine allgemeine Impfpflicht in Kraft treten. Formal muss dafür noch der Bundesrat, also die Länderkammer, dem Gesetz zustimmen, doch das gilt als sicher. Dann gilt die Corona-Impfpflicht für alle Menschen in Österreich, die 18 Jahre oder älter sind. Ab Mitte März soll es dazu Kontrollen geben.

Bis dahin haben alle Zeit, sich noch immunisieren zu lassen. Danach soll gegen Ungeimpfte ohne Ausnahmegenehmigung Anzeige erstattet werden. Es droht ein Bußgeld von bis zu 3.600 Euro.