Das RKI hat am Morgen über 50.000 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 249,1. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach ist für drastische Strafen bei Verstößen gegen die 2G-Regelung. Alle Entwicklungen im Liveblog.

RKI meldet Höchststand an Neuinfektionen - Über 50 000

Das Robert-Koch-Institut meldet mit 50.196 Positiv-Tests binnen 24 Stunden einen neuen Höchstwert seit Beginn der Pandemie. Das sind über 16.000 mehr als am Donnerstag vor einer Woche, als 33.949 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 249,1 von 232,1 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 235 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 97.198. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,89 Millionen Corona-Tests positiv aus.