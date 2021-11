Das RKI registriert mit knapp 34.000 Neuinfektionen einen Höchststand an Corona-Neuinfektionen. Der Hausärzteverband fordert eine Impf-Pflicht für alle Pflegekräfte. Alle Entwicklungen im Liveblog.

RKI registriert Höchststand an Neuinfektionen - Knapp 34.000

Die Zahl täglich gemeldeter Neuinfektionen in Deutschland hat einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 33.949 Corona-Neuinfektionen und damit 172 mehr als am 18. Dezember. Vor einer Woche hatte der Wert bei 28.037 Ansteckungen gelegen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag demnach bei 154,5. Am Vortag hatte der Wert bei 146,6 gelegen, vor einer Woche bei 130,2. Es blieb zunächst offen, inwiefern der Feiertag Allerheiligen am Montag in fünf Bundesländern eine Rolle bei der Entwicklung der Zahlen spielte.