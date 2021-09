Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ VdK fordert niedrigschwellige Impfangebote ++

Der Sozialverband VdK hat mehr niedrigschwellige Impfangebote gefordert, um sozial Benachteiligte zu erreichen. Eine US-Studie bestätigt dem AstraZeneca-Impfstoff eine Wirksamkeit von 74 Prozent. Die Entwicklungen im Liveblog.

Australien: Stark steigende Corona-Zahlen in Victoria Der australische Bundesstaat Victoria mit der Metropole Melbourne hat erneut einen massiven Anstieg der Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Nachdem bereits am Vortag ein Höchstwert von 950 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden war, stieg die Zahl der Neuansteckungen nun auf 1438. Die Behörden sind alarmiert, zumal sich die Region an der Ostküste bereits seit fast zwei Monaten in einem strikten Lockdown befindet. Die Regionalregierung glaubt, dass der Anstieg vor allem mit dem jüngsten langen Wochenende in Victoria in Zusammenhang steht, an dem sich trotz der Beschränkungen mit ihren Familien und Freunden getroffen hätten. Regionalpremier Daniel Andrews sagte, die Situation sei "absolut vermeidbar" gewesen. "Wir hatten ganz klar gesagt, dass die Zahlen steigen würden, wenn sich die Leute nicht an die Regeln halten." Victoria befindet sich bereits zum sechsten Mal im Lockdown.

Frankreich: 3G-Regeln auch für Kinder ab zwölf Jahren In Frankreich gelten die 3G-Regeln und die Gesundheitspass-Pflicht im Kampf gegen die Corona-Pandemie nun bereits für Kinder ab zwölf Jahren und zwei Monaten. Beim Besuch von Freizeit- und Sportstätten, in Kinos, Restaurants und Cafés oder im Fernzug müssen so künftig nicht mehr nur Erwachsene einen Nachweis von Impfung, Genesung oder negativem Test (3G) vorlegen. Da Kinder erst ab einem Alter von zwölf Jahren geimpft werden können, wurde eine Frist von zwei Monaten für das Erlangen eines vollständigen Impfschutzes eingeräumt. Während Erwachsene einen digitalen Gesundheitspass mit den entsprechenden Nachweisen in einer Handy-App vorzeigen müssen, dürfen Kinder und Jugendliche auch ein Papierdokument vorlegen. Mit einem Nachweis, dass Kinder und Jugendliche aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, sind sie von den 3G-Regeln befreit.

Impfzentren schließen: Hausärzte sehen sich gut gerüstet Die Hausärzte sehen sich mit Blick auf die Schließung vieler Impfzentren gut vorbereitet, weitere Corona-Impfungen sicherzustellen. In der Anfangsphase hätten die Zentren trotz hoher Kosten Sinn ergeben. "Für die ausstehenden Impfungen, zu denen wir dringend weitere Menschen ermuntern müssen, ebenso wie für die nun fälligen Auffrischungsimpfungen sehen wir uns in den Hausarztpraxen allerdings gut gerüstet", sagte der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Die Praxen sind gut vorbereitet, auch vor dem Hintergrund, dass der Beratungsaufwand größer geworden ist", sagte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Bild: CLEMENS BILAN/POOL/EPA-EFE/Shutt

US-Studie: AstraZeneca-Vakzin mit Wirksamkeit von 74 Prozent Der Corona-Impfstoff des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca erwies in einer groß angelegten US-Studie einen 74-prozentigen Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung. Bei Menschen ab einem Alter von 65 Jahren steige die Wirksamkeit sogar auf 83,5 Prozent, hieß es in der klinischen Studie des Unternehmens. "Ich war positiv überrascht", sagte Anna Durbin, Impfstoffforscherin an der Johns Hopkins University und eine der Studienleiterinnen. Der Impfstoff biete auch einen hohen Schutz vor schweren Erkrankungen und Krankenhausaufenthalten. Es traten keine Fälle der seltenen, aber schwerwiegenden Nebenwirkung einer Hirnvenen-Thrombose auf, die bislang mit dem Vakzin in Verbindung gebracht wurde.

Lauterbach: Corona nicht vernachlässigen Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat davor gewarnt, die Bekämpfung des Coronavirus in der Phase der Regierungsbildung zu vernachlässigen. Rund um die Bundestagswahl sei das Thema in den Hintergrund gerückt, das dürfe nicht so bleiben, sagte Lauterbach den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". "Wir müssen wieder mehr vorlegen", sagte der SPD-Politiker. Mit Blick auf den Herbst geht er davon aus, dass es saisonbedingt wieder eine Zunahme der Infektionszahlen geben werde. Denn bei kälterer Witterung breite sich das Virus schneller aus. Er hoffe daher, dass sich Ungeimpften dazu bewegen ließen, sich noch impfen zu lassen, so Lauterbach.

DKG-Chef: Impfunwillige sind rücksichtslos Der Chef der Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, hat Impfunwilligen ein rücksichtsloses Verhalten vorgeworfen und nachdrücklich dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. "Wir leben in einer freien und demokratischen Gesellschaft, in der es grundsätzlich auch für jeden ein individuelles Recht auf Krankheit gibt. Dieses Recht auf Krankheit darf aber nicht zur Gefahr für andere werden", schrieb Gaß in einem Aufruf, über den das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" berichtete. 90 Prozent der Covid-Patienten auf den Intensivstationen seien nicht geimpft. Nur bei den allerwenigsten gebe es medizinische Gründe, die eine Impfung ausschlössen. "Es ist ein wichtiger Akt der Solidarität und des gesellschaftlichen Zusammenhalts, durch die eigene Impfung die knappen und wertvollen personellen und medizintechnischen Ressourcen in unseren Krankenhäusern für die schwerkranken Patientinnen und Patienten zu schützen, die dringend darauf angewiesen sind."

VdK fordert mehr niedrigschwellige Impfangebote Angesichts der bevorstehenden Schließung der meisten Corona-Impfzentren hat der Sozialverband VdK mehr niedrigschwellige Impfangebote gefordert, um sozial Benachteiligte zu erreichen. "Keine Impfzentren mehr bedeutet weniger Impfangebote", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Umso wichtiger seien daher Alternativen: Wenn die Menschen nicht zur Impfung kämen, müsse die Impfung zu den Menschen kommen. "Wir brauchen darum weiterhin und noch verstärkt mobile Impfangebote gerade auch für sozial Benachteiligte und Obdachlose überall dort, wo sie sich im Alltag aufhalten: in der Fußgängerzone, auf dem Supermarktparkplatz, am Sportplatz, vor dem Jobcenter", sagte Bentele. Impfzentrum in den Hamburger Messehallen: Laut einem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz soll der Betrieb der Impfzentren nach dem 30. September je nach Bedarf zurückgefahren werden. Bild: dpa

Siemens bereitet Mitarbeiter auf Rückkehr ins Büro vor Nach Corona-Lockdown und monatelangem Home-Office bereitet Siemens seine Beschäftigtem auf eine allmähliche Rückkehr ins Büro vor. "Das Büro kommt jetzt zurück", sagte Siemens-Vorstand Matthias Rebellius der "Süddeutschen Zeitung". Man ziele auf "eine 50/50-Mischung zwischen Büro und Homeoffice ab", so der Manager. Denn man dürfe den "persönlichen Zusammenhalt zwischen den Menschen in der Arbeit auf keinen Fall verlieren". Allerdings sei dies "nur ein Rahmen und abhängig von den Aufgaben" der Mitarbeiter. In Zukunft werde der soziale Austausch im Büro wichtiger als die Arbeit an sich.