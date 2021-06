Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist auf auf 19,3 gesunken. Das RKI meldete am Morgen 3187 Neuinfektionen. Laut STIKO bleiben etliche Menschen trotz Corona-Impfung ohne vollständigen Schutz. Alle Entwicklungen im Liveblog.

05:06 Uhr

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 19,3

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist weiter leicht gesunken und liegt nun bei 19,3 Fällen pro 100.000 Einwohner. Wie das Robert-Koch-Institut am Morgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter meldete, wurden innerhalb eines Tages 3187 Neuinfektionen sowie 94 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus registriert. Am vergangenen Donnerstag waren noch mehr als 4600 Neuinfektionen gezählt worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag vor einer Woche bei 34,1.