Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Inzidenz sinkt laut RKI unter 70 ++

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist laut dem Robert Koch-Institut weiter gesunken - auf 68. Justizministerin Lambrecht lehnt eine gesetzliche Verpflichtung zur Impfung von Kindern in Schulen und Kitas ab. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Justizministerin Lambrecht gegen Impfpflicht in Schulen und Kitas

Bayern hebt Impfpriorisierung auf

IOC bekräftigt Sicherheit der Olympischen Spiele

07:05 Uhr Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 68 Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist weiter gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden in den vergangenen sieben Tagen bundesweit 68 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner registriert. Am Mittwoch hatte der Inzidenzwert noch bei 72,8 gelegen. Wie das RKI weiter mitteilte, wurden innerhalb eines Tages 12.298 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Vor einer Woche waren noch rund 17.419 Neuinfektionen registriert worden. Im Tagesvergleich wurden zudem 237 neue Todesfälle nach Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Damit liegt die Zahl der Corona-Toten in Deutschland mittlerweile bei mindestens 86.902.

06:47 Uhr Mallorca: Kein Partytourismus in diesem Sommer Mallorca-Urlauber werden auf ausgelassenen Partytourismus auch in diesem Jahr wohl verzichten müssen. Der massive Partytourismus, auf den Mallorca in den Jahren vor der Pandemie noch gesetzt habe, sei mit der aktuellen Situation nicht vereinbar, sagte Balearen-Präsidentin Francina Armengol im Interview mit dem ARD-Studio Madrid. Wann und ob die Partyszene auf der Insel wieder in einem Normalbetrieb gehen kann, sagte die Regierungschefin nicht. Aber für diese Saison schloss sie es aus.

06:34 Uhr Impfpriorisierung in Bayern aufgehoben In Bayern ist ab heute jeder berechtigt, sich in Haus- und Facharztpraxen gegen Corona impfen zu lassen. In Baden-Württemberg und Berlin ist die Priorisierung bei den Corona-Impfungen in Arztpraxen bereits aufgehoben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte den 7. Juni als Stichtag für die bundesweite Aufgabe der Impfreihenfolge genannt.

06:24 Uhr IOC bekräftigt Sicherheit der Olympischen Spiele Das Internationale Olympische Komitee (IOC) sichert den Athleten und dem Gastgeberland erneut Corona-sichere Sommerspiele in Tokio zu. In einer Videokonferenz sagt IOC-Chef Thomas Bach, dass er davon ausgehe, dass mehr als 80 Prozent der Bewohner des Olympischen Dorfes vor den Spielen am 23. Juli geimpft sein werden. Er wies zugleich Befürchtungen zurück, dass die Spiele eine neue Infektionswelle auslösen würde: Andere Sportereignisse hätten gezeigt, dass Veranstaltungen unter strikten Corona-Vorkehrungen sicher stattfinden könnten.