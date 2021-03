Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Laschet spricht von "Perspektivwechsel" ++

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat nach den Bund-Länder-Beratungen von einem "Perspektivwechsel" gesprochen. Der Städte- und Gemeindebund kritisiert die Teststrategie als zu unkonkret. Alle Entwicklungen im Liveblog.

05:00 Uhr Belgien erlaubt Verabreichung von AstraZeneca-Impfstoff an Ältere Belgien will künftig auch ältere Menschen mit dem Impfstoff des Unternehmens AstraZeneca impfen. Wie Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke mitteilte, sollten die Behörden "sofort" beginnen können, auch über 55-Jährigen das Vakzin zu verabreichen. Vor einem Monat hatte das Land entschieden, zunächst nur jüngere Menschen mit dem Impfstoff zu immunisieren, weil es an Daten zur Wirksamkeit bei Älteren fehlte. Jüngste Studien aus Großbritannien und Israel hätten gezeigt, dass das AstraZeneca-Vakzin auch bei über 55-Jährigen "einen guten Schutz gegen die Krankheit" biete, hieß es in einer Mitteilung im Anschluss an ein Treffen der Gesundheitsminister der Regionen und der Landesregierung. Bisher haben 5,7 Prozent der volljährigen Einwohner Belgiens eine erste Impfdosis erhalten, 3,5 Prozent eine zweite.

04:38 Uhr Städte- und Gemeindebund kritisiert Teststrategie als zu unkonkret Der Deutsche Städte- und Gemeindebund übt Kritik an der beschlossenen Teststrategie. "Zu unkonkret sind die Beschlüsse zu Teststrategien in Bezug auf Schnell- und Eigentests", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der "Rheinischen Post". "Zwar soll es flächendeckend für jeden Schnelltests geben, was richtig und gut ist. Allerdings ist es bedauerlich, dass es offenbar noch einige Wochen dauern wird, bis diese Instrumente flächendeckend in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen werden." Die Organisation liege bei den Ländern und Kommunen. "Wie sich die Eigentests in das System einfügen sollen, wie der Nachweis dokumentiert wird, wie lange er gewisse Zugänge ermöglichen soll, wird leider noch nicht beantwortet."