Der Autobauer Daimler muss wegen der Coronavirus-Pandemie einen Gewinneinbruch von 78 Prozent hinnehmen. Die Krankenkassen sehen die Finanzierung der geplanten Massentests kritisch. Alle Entwicklungen im Liveblog.

VW fährt Produktion in Zwickau wieder hoch

Österreich will bald Grenze öffnen