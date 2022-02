Das RKI hat am Morgen 169.571 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1441,0. Die Union will die Impfpflicht für Pflegepersonal bundesweit aussetzen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

RKI meldet 169.571 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 1441,0

Das Robert-Koch-Institut meldet 169.571 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 6958 Fälle mehr als am Dienstag vor einer Woche, als 162.613 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf einen neuen Höchstwert von 1441,0 von 1426,0 am Vortag. 177 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 118.943. Insgesamt wurden in Deutschland bislang mehr als 11,28 Millionen Corona-Infektionen registriert.