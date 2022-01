Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Inzidenz erreicht nächsten Höchstwert ++ Stand: 18.01.2022 05:04 Uhr

Das RKI hat am Morgen 74.405 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf einen weiteren Höchstwert von 553,2. Die Krankenhäuser sehen keine Kündigungswelle wegen der Impfpflicht. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Australien meldet Rekord bei neuen Todesfällen Australiens drei bevölkerungsreichste Bundesstaaten New South Wales, Victoria und Queensland melden zunächst 74 weitere Todesfälle und damit so viele wie noch nie. Der bisherige landesweite Höchststand wurde am Donnerstag mit 57 verzeichnet. In Australien breitet sich Omikron rapide aus.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erreicht mit 553,2 nächsten Höchstwert Der Inzidenzwert bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat den nächsten Höchstwert erreicht. Das Robert Koch-Institut gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Morgen mit 553,2 an. Am Vortag hatte der Wert noch bei 528,2 gelegen, vor einer Woche waren es noch 387,9. Es war bereits der fünfte Tag in Folge mit einem neuen Rekordwert. Die Gesundheitsämter meldeten am Montag zudem 74.405 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Vor einer Woche waren es noch 45.690. Zudem wurden 193 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gezählt. Seit Pandemie-Beginn verzeichneten die Gesundheitsämter insgesamt 8.074.527 Infektionsfälle. Die Gesamtzahl der registrierten Corona-Toten in Deutschland stieg auf 115.842.