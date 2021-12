Das RKI hat am Morgen 30.823 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 375. Die Amtsärzte warnen vor einem Ende der Testpflicht für Geboosterte. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Brasilien hat damit begonnen, bei der Einreise das Vorlegen eines Corona-Impfnachweises zu verlangen. Die Behörde für Gesundheitsüberwachung Anvisa habe am Montag insbesondere an Flughäfen zur sofortigen Umsetzung eines entsprechenden Urteils des Bundesgerichts informiert, erklärte die Behörde. Der Oberste Gerichtshof hatte am Samstag grünes Licht für die Maßnahme gegeben. Anvisa hatte diesen Schritt angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus empfohlen. In Brasilien wurden bislang mindestens acht Omikron-Fälle bestätigt. Die Regierung des rechtsradikalen Staatschefs Jair Bolsonaro lehnte jedoch ab und kündigte stattdessen eine fünftägige Zwangsquarantäne für ungeimpfte Reisende an.

RKI meldet 30.823 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 375,0

Das Robert-Koch-Institut meldet binnen 24 Stunden 30.823 Corona-Neuinfektionen. Das sind 5236 Fälle weniger als am Dienstag vor einer Woche, als 36.059 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erneut auf 375 von 389,2 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 473 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 1056.227. Insgesamt wurden in Deutschland bislang mehr als 6,56 Millionen Corona-Infektionen registriert.