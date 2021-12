Der Bundestag berät heute über die geplante Impfpflicht für Personal in Pflegeheimen und Kliniken. Großbritannien verschärft wegen der Omikron-Variante seine Einreiseregeln. Alle Entwicklungen im Liveblog.

VdK fordert bessere Organisation der Booster-Impfungen

Der Sozialverband VdK fordert den designierten Gesundheitsminister Karl Lauterbach auf, für eine bessere Organisation der Booster-Impfungen zu sorgen. "Wir brauchen endlich ein bundeseinheitliches Verfahren", sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In einigen Bundesländern warteten ältere Menschen und Risikopatienten vergeblich auf Termine und kämen telefonisch bei Ärzten oder Zentren nicht durch. Auch bei der Lieferung von Impfstoff gebe es an vielen Orten Probleme. "Es ist erschreckend, dass es nach fast zwei Jahren Pandemie noch immer keine zentrale Information, Koordination und Steuerung gibt", so Bentele.