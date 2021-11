Das RKI hat am Morgen 21.832 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 213,7. Der Städtetag kritisiert den Corona-Gesetzentwurf der Ampelparteien. Alle Entwicklungen im Liveblog.

RKI meldet 21.832 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 213,7

Das Robert-Koch-Institut meldet 21.832 neue Positiv-Tests. Das sind 11.019 mehr als am Dienstag vor einer Woche, als 10.813 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 213,7 von 201,1 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 169 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 96.727. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,8 Millionen Corona-Tests positiv aus.