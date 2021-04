Der deutsche Lehrerverband beklagt zu hohe Grenzwerte für Schulschließungen. Das RKI meldet 9609 Neuinfektionen. Einem Bericht zufolge erhalten die Hausärzte nächste Woche deutlich mehr Impfdosen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

05:30 Uhr

RKI meldet 9609 Neuinfektionen - Inzidenz fällt auf 162,4

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 9609 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 162,4 von 165,3 am Vortag. 297 weitere Menschen sind in Verbindung mit dem Virus gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 80.303. Insgesamt wurden bislang mehr als 3,16 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.