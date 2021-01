Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ RKI meldet 6408 Neuinfektionen ++

In Deutschland sind binnen eines Tages mehr als 6400 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. US-Präsident Biden hat das Einreiseverbot für Europäer verlängert. Alle Entwicklungen im Liveblog.

07:17 Uhr Drogenbeauftragte: Bei Medienkonsum "auch mal den Stecker ziehen" Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung empfiehlt Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen, in der Corona-Krise nicht nur vor dem Bildschirm zu hocken. "Fürs Homeschooling und Homeoffice sind die digitalen Medien natürlich ein Gewinn, aber irgendwann muss man schlichtweg auch mal den 'Stecker' ziehen und einfach mal etwas anderes machen", sagte die CSU-Politikerin Daniela Ludwig der "Augsburger Allgemeinen". Mit Blick auf die Entwicklung von Kindern meinte sie: "So wie man nicht jeden Tag tafelweise Schokolade essen sollte, muss man beim Konsum von digitalen Medien genauso aufpassen, dass es nicht überhandnimmt. Der Alltag, das restliche Drumherum, muss noch funktionieren." Beim Erlernen von Medienkompetenz sieht Ludwig auch die Eltern gefragt. "Ich sage immer: So wie kein Elternteil die Kinder einfach ins Wasser wirft und sagt 'Jetzt schwimm halt los', so sollten die Eltern auch ihre Kinder nicht alleine die digitale Welt erobern lassen. Begleiten, ein gutes Vorbild sein, zusammen genau hinschauen, was da vor einem so flimmert - das ist schon mal ein guter Anfang."

07:15 Uhr Bericht: Rund 10.000 Proteste in Venezuela 2020 In Venezuela wurden im vergangenen Jahr rund 10.000 Demonstrationen und Proteste verzeichnet. Wie das regierungskritische Portal "Tal Cual" unter Berufung auf die unabhängige "Venezolanische Beobachtungsstelle für soziale Konflikte" (OVCS) berichtete, zielten die meisten der 9.633 registrierten Proteste auf die katastrophale Versorgungslage, das schlechte Gesundheitswesen sowie den Mangel an Lebensmitteln und Benzin ab. "Weder die Repression des Regimes von Nicolas Maduro noch die Corona-Krise haben die Zivilgesellschaft aufhalten können, ihre Rechte einzufordern", wird OVCS-Direktor Marco Antonio Ponce zitiert. Venezuela leidet bereits seit Jahren unter einer schweren Versorgung- und Wirtschaftskrise. Wegen der unsicheren politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse sowie staatlicher Repression haben inzwischen bis zu fünf Millionen Venezolaner ihre Heimat verlassen. Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet berichtete in der Vergangenheit von schweren Menschenrechtsverletzungen der Regierung von Präsident Nicolas Maduro darunter außergerichtliche Hinrichtungen, Folter und Unterdrückung der Opposition. Die Regierung weist dies als politische Kampagne zurück.

07:03 Uhr Karliczek fordert von Ländern zusätzliche Lern-Angebote für Schüler Angesichts der Unterrichtsausfälle während des Corona-Lockdowns hat Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) an die Bundesländer appelliert, zusätzliche Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler zu schaffen. Es sei damit zu rechnen, dass die Schulschließungen zu "Rückständen im Lernstoff" führten, sagte Karliczek den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Deshalb müssten in allen Ländern Angebote vorbereitet werden, um den versäumten Lernstoff nachzuholen. Diese Angebote sollen vor allem jenen Schülerinnen und Schülern gemacht werden, die "unter schwierigen sozialen und finanziellen Bedingungen aufwachsen", forderte die CDU-Politikerin. Aber auch anderen Gruppen sollten solche Angebote gemacht werden. Sie schlug vor, dass dies etwa Programme in den Ferien sein könnten. Allerdings wäre es laut Karliczek auch gut, wenn es solche Angebote parallel zum Schulbetrieb gebe - "sofern dieser überhaupt unter den Bedingungen der Pandemie realisierbar ist". In einem Brief an die Kultusminister der Länder sagte Karliczek nach Informationen der Funke-Blätter finanzielle Unterstützung für solche Lern-Angebote zu. Diese Hilfen sollen demnach über das Bundesprogramm "Kultur macht stark" geleistet werden, das sich in erster Linie an bildungsbenachteiligte Schüler richtet. Für den Zeitraum 2018 bis 2022 stünden für dieses Programm 250 Millionen Euro zur Verfügung, zitierten die Zeitungen aus dem Schreiben. Es sei damit zu rechnen, dass die Schulschließungen zu "Rückständen im Lernstoff" führten, sagte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek. Bild: dpa

07:00 Uhr Britische Hotelbranche offen für Quarantäne in Hotels In der Debatte um Quarantäne in Hotels für Einreisende aus dem Ausland hat sich die britische Hotelbranche offen für eine solche Regelung gezeigt. Das Gastgewerbe habe sich durch die Krise immer wieder als hilfsbereit erwiesen, etwa bei der Errichtung von Impfzentren oder der Versorgung von systemrelevanten Arbeitskräften, sagte die Chefin des Verbands Hospitality UK, Kate Nicholls, der Nachrichtenagentur dpa. "Auch jetzt sind wir bereit, unseren Part in der nationalen Anstrengung zu übernehmen, diese Krise zu bekämpfen." Man habe die Kapazitäten, um zu helfen, und Unternehmen hätten bereits Pläne gemacht, um ihre Betriebe in sicherer Art und Weise zu führen. Angesichts der Bedrohung durch verschiedene und möglicherweise gefährliche Coronavirus-Varianten, die unter anderem in Südafrika und Brasilien aufgetaucht waren, wird in Großbritannien derzeit über eine Verschärfung der Einreise- und Quarantäneregeln diskutiert. Australien hat mit strikter Quarantäne in Hotels nach der Einreise aus dem Ausland erfolgreich die Pandemie eingedämmt. Viele Unternehmen der Gastronomie- und Hotelbranche, die im aktuellen harten Lockdown fast vollständig geschlossen bleiben müssen, kämpfen ums Überleben. Eine Zusammenarbeit mit dem Staat könnte ihnen womöglich Erleichterung verschaffen. Teile der britischer Regierung sind Berichten zufolge jedoch skeptisch, da ein solches Vorhaben hohe Kosten verursachen würde.

06:56 Uhr Polizei Berlin: Kleine Corona-Proteste statt großer Demonstration Der Protest gegen die Corona-Gesetze zeigt sich nach Einschätzung der Polizei Berlin derzeit nicht mehr in Form großer Demonstrationen. "Es gibt im Moment mehr kleinere Aktionen und ich kann mir auch vorstellen, dass das ein neuer Trend werden könnte", sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik der Nachrichtenagentur dpa. "Derzeit begegnen uns etwa Spaziergänge, die immer wieder in Alt-Köpenick stattfinden. Wir sehen auch Ausweich-Anmeldungen: als Parteigründung, als Gottesdienst oder als Lauftreff getarnt." Protestierer würden versuchen, Möglichkeiten zu finden, um ohne Maske und ohne Vorschriften ihre Meinung zu zeigen und zu demonstrieren, sagte Slowik. "Dieses Vorgehen, bestimmte rechtliche Lücken zu nutzen, könnte sich noch verstärken."

06:54 Uhr Sri Lanka will mit Corona-Impfungen beginnen Sri Lanka startet ein Impfprogramm gegen das Coronavirus. Am Mittwoch soll in dem Land nach Angaben der Behörden eine Lieferung von 500.000 Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca und der Universität Oxford eintreffen – eine Spende aus Indien. Am darauffolgenden Tag sollen die ersten Impfungen verabreicht werden. Als erstes sollen Mitarbeiter des Gesundheitswesens, des Militärs und der Polizei ihre Impfungen erhalten. Die asiatische Inselnation hat auch Bestellungen für den Impfstoff des US-Unternehmens Pfizer und seines deutschen Partners Biontech aufgegeben. Impfstoffe für etwa 20 Prozent der Bevölkerung sollen über das Covax-Programm der Weltgesundheitsorganisation bereitgestellt werden. Sri Lanka hatte dem AstraZeneca-Vakzin vor wenigen Tagen eine Notfallzulassung erteilt. Zuletzt hatten Ärzte vor einem Systemkollaps gewarnt und schnelle Impfungen für das medizinische Personal gefordert, das an vorderster Front gegen die Pandemie ankämpft.

06:52 Uhr Tägliche Neuansteckungen in Großbritannien gesunken Die Behörden in Großbritannien haben zum Wochenstart so wenige Neuansteckungen mit dem Coronavirus verzeichnet wie zuletzt Mitte Dezember. Das Absinken wird als Beleg für die Wirksamkeit von Lockdowns für das Senken von Übertragungsraten gewertet. Nach Angaben der Regierung wurden 22.195 Neuansteckungen innerhalb eines Tages verzeichnet. Am Vortag waren es noch 30.004 gewesen. Auch wenn es grundsätzlich gewisse Schwankungen bei den täglichen Fallzahlen gibt, hatte sich zuletzt auch ein Absinken der Ansteckungen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen abgezeichnet. Das Vereinigte Königreich hatte einen scharfen Anstieg Ende des vergangenen Jahres und bis ins neue Jahr registriert. Verantwortlich gemacht wurde dafür vor allem eine infektiösere Variante des Virus, die zuerst im Großraum London und im Südosten Englands entdeckt wurde.

05:37 Uhr RKI meldet 6408 Neuinfektionen Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 6408 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 903 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI bekanntgab. Vergangenen Dienstag hatte das RKI 11.369 Neuinfektionen und 989 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Allerdings enthielten die beiden Werte Nachmeldungen aus Rheinland-Pfalz. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI bei 107,6. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Zahl schwankte danach und sinkt seit einigen Tagen wieder. Interaktiv Karte mit aktuellen Zahlen Coronavirus-Ausbreitung in Deutschland Die interaktive Karte zeigt aktuelle Fallzahlen der Covid-19-Infektionen in den Bundesländern und Regionen.

05:26 Uhr Kalifornien wagt Lockerungen Der US-Staat Kalifornien hat regionale Ausgangsbeschränkungen aufgehoben. Die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollen künftig Bezirk für Bezirk beschlossen werden, wie Verantwortliche des Gesundheitswesens in Kalifornien mitteilten. Die Bürgermeisterin von San Francisco, London Breed, kündigte bei Twitter eingeschränkte Öffnungen der Gastronomie an. Kalifornien hatte zuletzt Besserungen bei den Infektionsraten, den Krankenhausaufenthalten, der Situation auf den Intensivstationen und bei dem Impffortschritt verzeichnet.

04:31 Uhr US-Demokraten wollen Corona-Hilfen notfalls per Sonderverfahren durchsetzen Die US-Demokraten wollen versuchen, das angepeilte 1,9 Billionen Dollar schwere Corona-Hilfspaket von Präsident Joe Biden bei Widerstand der Republikaner zumindest in großen Teilen in einem beschleunigten Verfahren durchzubringen. Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, sagt dem Sender MSNBC, sollten die Republikaner das Vorhaben im Kongress blockieren, werde er auf das sogenannte Reconciliation-Verfahren zurückgreifen. Dadurch würde die Redezeit im Senat begrenzt und damit die Möglichkeit der Blockade. Außerdem könnten große Teile des Gesetzespakets mit einfacher Mehrheit verabschiedet werden.

03:46 Uhr Mexiko bestellt 24 Millionen Dosen des russischen Corona-Impfstoffs Mexiko hat 24 Millionen Dosen des russischen Anti-Corona-Impfstoffs Sputnik V bestellt. Das teilte Präsident Andrés Manuel López Obrador nach einem Telefonat mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin mit. Der Einsatz von Sputnik V muss aber noch von den mexikanischen Aufsichtsbehörden genehmigt werden. In Russland selbst war das Vakzin schon im August zugelassen worden - noch vor Abschluss der dritten und damit letzten Phase der klinischen Studien. Dieses Vorgehen war international auf scharfe Kritik gestoßen. Nach russischen Angaben, die von unabhängiger Seite bisher nicht überprüft werden konnten, hat Sputnik V eine Wirksamkeit von mehr als 90 Prozent. Neben in Russland selbst wurde Sputnik den russischen Behörden zufolge schon in Serbien, Weißrussland, Venezuela, Bolivien und Algerien zur Impfung freigegeben. Interaktiv Covid-19 weltweit Coronavirus-Zahlen im Überblick Ein interaktiver Überblick von tagesschau.de zeigt die aktuellen Covid-19-Zahlen in mehr als 180 Staaten.

03:17 Uhr Flugverkehr nach Israel im Anti-Corona-Kampf eingestellt Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus schottet sich Israel ab. Seit Mitternacht (Ortszeit) ist der internationale Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv weitgehend geschlossen. Mit der drastischen Einschränkung des Luftverkehrs will die Regierung das Einschleppen weiterer Coronavirus-Mutationen verhindern. Die Maßnahme soll vorerst bis Ende des Monats gelten, ausgenommen sind unter anderem Frachtflüge und Flüge aus medizinischen Gründen. Eine ranghohe Repräsentantin des Gesundheitsministeriums sprach sich aber bereits für eine Verlängerung um mehrere Wochen aus. Der Flughafen müsse mindestens einen Monat lang geschlossen bleiben. Der internationale Luftverkehr läuft in Israel fast ausschließlich über den Ben-Gurion-Flughafen.

02:54 Uhr Biden verlängert Corona-Einreiseverbot für Europäer Der neue US-Präsident Joe Biden hat die Einreiseverbote für Europäer wegen der Corona-Pandemie verlängert. Mit dem Erlass bleiben Reisen aus den 26 Schengenstaaten, Großbritannien und Irland in die USA untersagt. Verlängert wurde auch das Einreiseverbot für Menschen aus Brasilien. Neu auf die Verbotsliste wurde Südafrika gesetzt, wo kürzlich eine neue Variante des Coronavirus aufgetaucht war. Bidens Vorgänger Donald Trump hatte zum Ende seiner Amtszeit angeordnet, dass die seit dem vergangenen Jahr geltenden Einreiseverbote für Europäer und Brasilianer aufgehoben werden. Dies wäre am Dienstag, den 26. Januar, in Kraft getreten. Biden hatte jedoch umgehend angekündigt, die Grenzen würden nicht geöffnet. Dies wurde nun mit einem neuen Erlass umgesetzt.

02:54 Uhr Dutzende Festnahmen nach erneuten Krawallen in Niederlanden In den Niederlanden ist es den dritten Abend in Folge in mehreren Städten zu Krawallen gekommen. In Rotterdam ging die Polizei am Montag mit Wasserwerfern gegen Plünderer vor, in Haarlem setzte sie Tränengas ein. Auch aus anderen Städten, darunter Amsterdam, wurden Ausschreitungen gemeldet. Nach Angaben der Polizei wurden etwa 150 Menschen festgenommen. Die ersten Krawalle hatte es am Wochenende bei Protesten gegen die nächtliche Ausgangssperre gegeben, die die Regierung zur Eindämmung des Coronavirus angeordnet hat. Mittlerweile ist die Motivation der überwiegend jugendlichen Randalierer aber nicht mehr klar.