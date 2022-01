Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ RKI meldet 55.889 Neuinfektionen ++ Stand: 08.01.2022 04:24 Uhr

Das RKI hat am Morgen 55.889 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 335,9. In den USA kommen immer mehr Kinder mit Corona ins Krankenhaus. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Regierung peilt Impfquote von 95 Prozent bei Gefährdeten an Die Bundesregierung hat die Messlatte für die sogenannte Herdenimmunität gegen Corona nach oben gelegt. "Unser Ziel muss es sein, zu einer Quote von 95 Prozent vor allem bei den gefährdeten Gruppen zu kommen", sagte die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Sabine Dittmar (SPD), der "Augsburger Allgemeinen". "Man hat am Anfang gedacht, dass eine Quote von 70 Prozent für die Herdenimmunität ausreicht. Das allerdings reicht, wie wir jetzt wissen, vor dem Hintergrund der zahlreichen Mutationen nicht aus." Omikron biete eine gewisse Chance, von einer weltweiten Pandemie in eine Endemie zu kommen. Aber dazu "brauchen wir noch mehr Impfungen", sagte Dittmar.

RKI meldet 55.889 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 335,9 Das Robert-Koch-Institut meldet binnen 24 Stunden 55.889 Corona-Neuinfektionen. Das sind 29.497 Fälle mehr als am Samstag vor einer Woche, dem Neujahrstag, als 26.392 Positiv-Tests gemeldet wurden. Das RKI weist darauf hin, dass zum Jahreswechsel weniger getestet wurde und demnach vermutlich weniger Fälle gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 335,9 von 303,4 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 268 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 113.900. Insgesamt wurden in Deutschland bislang mehr als 7,47 Millionen Corona-Infektionen registriert.