In nur 24 Stunden wurden in Brasilien mehr als 32.000 weitere Corona-Fälle nachgewiesen. In Deutschland bleiben die Zahlen niedrig: Das RKI meldete 318 weitere Ansteckungen mit dem Virus. Alle Entwicklungen im Liveblog.

RKI meldet 318 Neuinfektionen in Deutschland

Australien will Virus bis spätestens Juli ausrotten

Brasilien veröffentlicht wieder komplette Statistik zu Corona-Ausbreitung

US-Nationalgarde meldet Infektionen nach Einsatz bei Protesten

Medien: Ärzte in Nicaragua nach Kritik an Regierung entlassen

Politische Lehren aus den Grenzkontrollen?

Australien will bis Juli corona-frei sein

Studie: Folgen der Pandemie könnten Frieden bedrohen

RKI meldet 318 weitere bestätigte Corona-Fälle

Brasilien meldet mehr als 32.000 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden