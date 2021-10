Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut RKI vom 66,1 von 64,4 am Vortag gestiegen. Der Marburger Bund warnt vor neuen Infektionen nach Ende der kostenlosen Tests.

Das Robert-Koch-Institut meldet 7612 neue Positiv-Tests. Das sind 1448 mehr als am Sonntag vor einer Woche, als 6164 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 66,1 von 64,4 am Vortag. 24 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 94.202. Insgesamt fielen in Deutschland bislang rund 4,3 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Hochschulrektorenkonferenz: Große Vorlesungen auch zukünftig digital

Große Vorlesungen an Universitäten könnten auch nach der Corona-Pandemie dauerhaft per Video übertragen werden. Derartige Veranstaltungen gehörten zu den Angeboten, die für ein dauerhaftes Digitalangebot infrage kämen, sagte der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Peter-André Alt, der Deutschen Presse-Agentur.

An vielen Hochschulen in Deutschland beginnt an diesem und am kommenden Montag die Vorlesungszeit. Nach drei Corona-Online-Semestern können die Studierenden die Mehrzahl der Lehrveranstaltungen wieder direkt an der Uni oder der Fachhochschule erleben. Dafür müssen sie nachweisen, dass sie entweder geimpft, genesen oder getestet sind (3G). Große Vorlesungen fänden aber weiter zu einem großen Teil digital statt, sagte Alt.