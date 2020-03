Liveblog zum Coronavirus +++ China warnt vor zweiter Infektionswelle +++

China fürchtet einen möglichen erneuten Anstieg der Infektionen durch Einschleppung. In Deutschland gibt es mehr als 400 Todesfälle. Der RKI-Chef warnt vor italienischen Verhältnissen in deutschen Kliniken.

"Ankerzentrum" in Unterfranken unter Quarantäne

Entwicklungsminister kündigt Corona-Hilfen für Krisenregionen an

Italien will Einkaufsgutscheine verteilen

RKI-Chef warnt vor dramatischen Zuständen in Kliniken

Katze in Belgien mit Coronavirus angesteckt