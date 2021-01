Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Stiko verteidigt Altersvorgabe bei Impfstoff ++

Die Ständige Impfkommission hat die empfohlene Altersvorgabe für den AstraZeneca-Impfstoff verteidigt. Unionsfraktionschef Brinkhaus plädiert für einen verlängerten Lockdown. Alle Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie im Liveblog.

02:53 Uhr Brasiliens Nachbarn kappen Reiseverkehr Aus Sorge vor einer Ausbreitung einer neuen Corona-Mutante in Brasilien schotten sich Nachbarstaaten zunehmend ab. Guyana schloss am Freitag (Ortszeit) seine Grenze zu Brasilien, wie die Regierung bekanntgab. Zwei Tage zuvor kappte Kolumbien den Passagierflugverkehr aus und zum größten Land in Südamerika. Beide Länder gaben die Virusvariante als Grund an. Auch Argentinien reagierte und kündigte an, zum 1. Februar die Zahl der Flüge mit Ziel Brasilien zu halbieren, wie die amtliche Nachrichtenagentur Telam berichtete. Peru hat bereits den Flugverkehr aus Brasilien eingestellt. Der Gouverneur der an Brasilien grenzenden peruanischen Region Loreto rief die Regierung auf, Grenzübergänge zu Land ebenfalls zu schließen.

02:01 Uhr Pharma-Industrie warnt vor Zwangslizenzen bei Corona-Impfstoffen Vor dem Impfgipfel am Montag hat der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) vor Zwangslizenzen für die Herstellung von Impfstoffen gewarnt. "Wir sehen als pharmazeutische Industrie in dem Thema Auslizenzierungen keinen Lösungsansatz zur Beschleunigung der Impfstoffproduktion", sagte der Verbandsvorsitzende Hans-Georg Feldmeier der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Die Impfstoffherstellung sei ein enorm komplexer Prozess. Die dafür notwendige Technologie sei nur bei ausgewählten Firmen vorhanden.

"Eine Auslizenzierung zu anderen Herstellern würde ungeachtet der rechtlichen Implikationen nach unserer Einschätzung mindestens zwölf Monate oder länger dauern, bis aus dieser Fertigung Impfstoff zur Verfügung steht", warnte Feldmeier. Der BPI unterstütze die Bundesregierung in Sachen Impfstoffbeschaffung nach besten Kräften. "Wir haben beispielsweise unsere Mitglieder angefragt, um weitere Produktionskapazitäten auszuloten", sagte Feldmeier.

01:52 Uhr EU nimmt Nordirland von Exportkontrollen für Corona-Impfstoffe aus Nach scharfer Kritik aus Großbritannien will die EU Nordirland von ihren Exportkontrollen für Corona-Impfstoffe ausnehmen. Das Nordirland-Protokoll werde "unberührt" bleiben, teilte die EU-Kommission in der Nacht zum Samstag mit. Die Schutzklausel, die Kontrollen an der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und Nordirland erlaubt hätte, sei anders als zunächst geplant nicht aktiviert worden. Großbritannien und Irland hatten sich zuvor besorgt gezeigt über die Pläne der EU. Der britische Premierminister Boris Johnson habe in einem Telefonat mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen "ernste Bedenken" zum Ausdruck gebracht, teilte Downing Street mit.

Nordirlands Regierungschefin Arlene Foster nannte die ursprüngliche Ankündigung der EU einen "unglaublich feindseligen Akt". Die EU habe "bei der ersten Gelegenheit" eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland in Kauf genommen. Auch Irlands Premierminister Micheal Martin äußerte gegenüber von der Leyen seine Bedenken. Das Einlenken der EU wertete er später als eine "positive Entwicklung". Das Nordirland-Protokoll im Brexit-Abkommen erlaubt den Warenfluss zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland ohne Zollkontrollen an der Grenze.

01:30 Uhr Stiko-Vorsitzender verteidigt Altersvorgabe für AstraZeneca-Impfstoff Nach der europäischen Zulassung des Corona-Impfstoffes von AstraZeneca hat der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko) die von seinem Gremium empfohlene Altersvorgabe verteidigt. Die Daten von AstraZeneca seien nicht ausreichend, um die Wirksamkeit der Impfung in der Altersgruppe ab 65 Jahre beurteilen zu können, sagte Thomas Mertens bei einer Videoschalte des Science Media Center. Man brauche weitere Informationen dazu, wie gut der Impfstoff auch ältere Menschen vor Covid-19 schütze. Das Präparat von AstraZeneca werde "aktuell aufgrund der derzeit verfügbaren Daten nur für Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren empfohlen", hatte die am Robert Koch-Institut angesiedelte Impfkommission erklärt. "Wir haben nicht die Qualität des Impfstoffs bewertet, sondern die Qualität der Daten", betonte Mertens. Der Virologe fügte hinzu, dass die Stiko ihre Empfehlungen nach dem Einreichen weiterer Daten zur Effizienz bei älteren Menschen aktualisieren werde. Gleichzeitig betonte er, die Sicherheit des Impfstoffs stehe außer Zweifel.

01:18 Uhr Entwicklungsminister Müller: Auch Ärmere brauchen schnell Impfstoff Bundesentwicklungsminister Gerd Müller hat dazu aufgerufen, in der Impfdebatte die globalen Folgen der Corona-Pandemie nicht außer Acht zu lassen. "Diese Diskussion halte ich für überzogen", sagte der CSU-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung" mit Blick auf die Debatte über Impfstoffmangel in Deutschland. "Natürlich müssen wir alles daransetzen, bei uns so schnell wie möglich zu impfen. Wir müssen aber gleichzeitig in den Ausbau der weltweiten Produktionskapazitäten investieren", sagte Müller. Länder wie Südafrika hätten beispielsweise gute Voraussetzungen, um Impfstoffe für Afrika herzustellen. Es fehlten aber 25 Milliarden Euro, um wenigstens 20 Prozent der Bevölkerung in den Entwicklungsländern zu impfen. "Wir müssen diese globale Dimension im Blick behalten, wenn wir die Pandemie stoppen wollen", forderte Müller. Der Impfstoff müsse auch den Ärmsten zur Verfügung stehen. "Nicht irgendwann, sondern in diesem Jahr." Dazu müsste Deutschland seinen Anteil an der globalen Impffinanzierung in diesem Jahr auf eine Milliarde Euro erhöhen. "Das wäre ein wichtiges Zeichen der internationalen Solidarität."

01:03 Uhr Grütters: Museen sollten bei Corona-Lockerungen als erstes öffnen Kulturstaatsministerin Monika Grütters ruft dazu auf, im Fall von Corona-Lockerungen als erstes die Museen wieder zu öffnen. "Die Kultureinrichtungen waren die ersten, die geschlossen wurden", sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Sie dürfen nicht die letzten sein, die wieder öffnen. Das gilt ganz besonders für die Museen." Museen böten mit ihren Angeboten "geistige Anregungen" und könnten so "viele vereinsamte und verstörte Menschen wieder ins Leben" zurückholen, erklärte sie. Mit ihren vorbildlichen und auch mit Hilfe der Bundesregierung umgesetzten Hygiene-Konzepten seien Museen zudem "bestens auf einen Corona-gerechten Publikumsverkehr vorbereitet", sagte Grütters.



Sie plädierte außerdem dafür, vor der allgemeinen Öffnung die Museen für Schüler und Schülerinnen zugänglich zu machen, wenn entsprechenden Räumlichkeiten und pädagogisches Personal dafür vorhanden seien.