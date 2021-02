Die Regierung in Jerusalem will nicht-systemrelevante Betriebe mindestens fünf weitere Tage geschlossen halten. Der SPD-Chef fordert "Klarheit" vom Impfgipfel. Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Am Mittwoch wollte das Kabinett zusammentreten, um zu entscheiden, ob eine weitere Verlängerung der Maßnahmen nötig ist. Israel kämpft gegen die Pandemie besonders auch durch ein aggressives Impfprogramm an: Innerhalb eines Monats erhielt fast ein Drittel der Bevölkerung Corona-Impfungen. Bislang halten sich die Auswirkungen noch in Grenzen. Das Land mit etwa 9,3 Millionen Einwohnern hat durchschnittlich etwa 6000 Neuansteckungen mit dem Coronavirus pro Tag verzeichnet.

01:16 Uhr

IMK-Chef Strobl: Hartnäckige Quarantänebrecher in geschlossenem Krankenhaus "absondern"

Der neue Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thomas Strobl, spricht sich für eine Zwangsisolierung von Personen aus, die wiederholt gegen Corona-Quarantäneauflagen verstoßen. "Hartnäckige Quarantänebrecher, bei denen alle anderen Mittel nicht zur Einsicht führen, müssen in einem geschlossenen Krankenhaus abgesondert werden", sagt Strobl den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". "Es geht ja nur um wenige Einzelfälle und um wenige Tage, in denen die Leute infektiös sind." Natürlich brauche es dafür einen richterlichen Beschluss. Die Maßnahme sei gerechtfertigt, da die Personen bewusst in Kauf nehmen, andere mit einer potenziell tödlichen Krankheit zu infizieren, so Strobl. Baden-Württemberg hat nach Angaben der Mediengruppe bereits zwei Krankenhäuser für diesen Zweck bestimmt.