US-Präsident Trump hat angedroht, dass sein Land inmitten der Coronakrise die Zahlungen an die WHO möglicherweise aussetzen werde. Gleichzeitig starben in den USA innerhalb eines Tages 2000 Menschen an dem Virus.

Die Bundesregierung will heute Gutschein-Entschädigungen beschließen

Chinesische Großstadt Wuhan beendet Abschottung

Fast 2000 Corona-Tote in den USA binnen eines Tages

USA setzen Zahlungen an Weltgesundheitsorganisation aus

Twitter-Gründer Dorsey spendet eine Milliarde Dollar