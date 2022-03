Liveblog Corona-Pandemie ++ BGH verhandelt Entschädigungsklage ++ Stand: 03.03.2022 07:18 Uhr

Neuseeländische Polizei wertet nach Corona-Protest Handyaufnahmen aus Nach dem Umschlagen von gegen die Corona-Politik des Landes gerichteten Protesten in Gewalt will die neuseeländische Polizei Handyaufnahmen auswerten. Die Aufnahmen stammten von der Polizei, von Medien und aus der Öffentlichkeit, erklärte die Polizei. Sie sollten genutzt werden, um Gesetzesbrecher zu identifizieren, während die Aufräumarbeiten anliefen. Am Vortag hatten Einsatzkräfte das Protestlager von Impfgegnern vor dem Parlament in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington geräumt. Die Beamten setzten am Mittwoch Pfefferspray gegen die Demonstranten ein, die seit mehr als drei Wochen vor dem Parlamentsgebäude kampierten. Lagerbewohner zündeten Zelte, Matratzen und Stühle an und bewarfen die Beamten mit Steinen und Holz. Richard Chambers von der Polizei sagte Journalisten, acht Polizisten seien nach der Konfrontation in ein Krankenhaus gebracht worden.

Einfachere Corona-Regeln für Urlaubsheimkehrer Die Corona-Regeln für Urlaubsheimkehrer nach Deutschland werden einfacher. Seit Mitternacht gelten vorerst keine Länder mehr als Hochrisikogebiete mit weitergehenden Auflagen wie Quarantänepflichten bei der Einreise, wie das Robert Koch-Institut (RKI) angekündigt hatte. Hintergrund sind ab heute greifende Änderungen der bundesweiten Einreiseverordnung. Demnach werden nun nur noch Staaten und Regionen als Hochrisikogebiete eingestuft, in denen Virusvarianten mit "besorgniserregenderen Eigenschaften" grassieren als die hierzulande dominierende Omikron-Variante. Für alle Einreisen nach Deutschland gilt aber weiterhin die 3G-Regel, wie das Bundesgesundheitsministerium betonte: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Test haben. Diese Nachweispflicht gilt nun ab dem Alter zwölf statt ab sechs Jahren. Das RKI weist zudem darauf hin, dass sich die Einstufung von Risikogebieten auch weiterhin kurzfristig ändern kann. Bis Mittwoch standen noch rund 60 Staaten auf der RKI-Liste der Hochrisikogebiete.

BGH verhandelt Entschädigungsklage De Lockdowns in der Corona-Pandemie haben viele Branchen hart getroffen - muss der Staat die Betroffenen für ihre Einnahmeausfälle entschädigen? Dazu dürfte sich der Bundesgerichtshof (BGH) am Vormittag äußern. Die Karlsruher Richterinnen und Richter verhandeln im Fall eines Hoteliers und Gastronomen, der das Land Brandenburg verklagt hat. Ob sie schon das Urteil verkünden, ist offen. Üblicherweise trägt der Senatsvorsitzende aber eine vorläufige Einschätzung nach Vorberatungen vor. (Az. III ZR 79/21) Um die Ausbreitung des neuen Virus zu stoppen, hatten Bund und Länder in der ersten Pandemie-Welle im März 2020 das öffentliche Leben mit drastischen Maßnahmen heruntergefahren. Die Gastronomie musste schließen, Hotels durften keine Touristen mehr aufnehmen.

Positive Corona-Tests für Eishockeyprofis während DEL-Partie Die angespannte Corona-Lage in der Deutschen Eishockey Liga hat sich sogar während einer laufenden Partie verschärft. Im ersten Drittel der Partie gegen die Bietigheim Steelers erhielten die Spieler Ryan Stoa und Daniel Schmölz von den Nürnberg Ice Tigers die Nachricht über positive Coronavirus-Tests und mussten daraufhin das Eis verlassen. "Es hört nicht auf", twitterten die Franken am Freitagabend. Die Schnelltests am Vormittag seien noch negativ gewesen. Durch die Ausfälle standen Nürnberg nur noch acht Stürmer zur Verfügung.