Die Ständige Impfkommission sieht keinen Grund dafür, Lehrerinnen und Lehrer früher impfen zu lassen. Auf einem Flugzeugträger sind erneut Besatzungsmitglieder infiziert worden. Alle Ereignisse im Liveblog.

Australien erteilt nach Angaben der Gesundheitsbehörde TGA dem Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca die vorläufige Zulassung. Es ist der zweite in Australien zugelassene Impfstoff.

Angesichts der Kritik an schleppenden Konjunkturhilfen lädt Bundeswirtschaftsminister Altmaier heute zum Krisengipfel.

Angesichts großen Unmuts über schleppende staatliche Finanzhilfen will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mit Vertretern zahlreicher Branchen beraten. Zu dem "Wirtschaftsgipfel" sind Vertreter von mehr als 40 Verbänden eingeladen. Themen sollen die aktuelle Krisenlage, die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern, die Hilfsprogramme und mögliche Öffnungsperspektiven etwa für Handel und Gastgewerbe sein.

Bund und Länder forderten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf, eine frühere Impfung von Lehrkräften sowie Erzieherinnen und Erziehern zu prüfen. Lehrer wären dann zeitgleich mit Menschen über 70 Jahren oder Personen mit schweren Vorerkrankungen, Demenz oder schweren Behinderungen an der Reihe. Bund und Länder begründen ihr Plädoyer für eine frühere Impfung dieser Berufsgruppen mit dem Wunsch, Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen möglichst schnell wieder zu öffnen.

Es nutze nichts "negative Tests bei Einreise von im Transportwesen und Güterverkehr tätigen Personal zu verlangen, ohne für ausreichende Testinfrastrukturen an den Grenzen zu sorgen".

Grenzschließungen und Reisebeschränkungen im nationalen Alleingang beeinträchtigten auch den internationalen Güterverkehr und schadeten der deutschen Industrie massiv. "Grenzübergänge sollten weiterhin für alle Frachtfahrzeuge mit Gütern offen bleiben", fordert er. Dafür müssten "praxistaugliche Testmöglichkeiten in ganz Europa" bereitgestellt werden.

Der Industrieverband BDI warnt vor schwerwiegenden Folgen der Grenzschließungen zu Tschechien und Tirol. "Die Gefahr ist groß, dass in den nächsten Tagen überall in Europa Lieferketten abreißen", sagte Hauptgeschäftsführer Joachim Lang den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".

