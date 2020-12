Liveblog zum Coronavirus ++ Polizei will Corona-Regeln scharf kontrollieren ++ Stand: 22.12.2020 04:36 Uhr





An den Feiertagen will die Polizei die Einhaltung der Corona-Beschränkungen scharf kontrollieren. Das hat die Gewerkschaft der Polizei angekündigt. Weiterer Lockdown in der kanadischen Provinz Ontario. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Intensivmediziner für "ruhiges Weihnachtsfest"

Weiterer Lockdown in kanadischer Provinz Ontario

Polizei will Corona-Beschränkungen an Feiertagen scharf kontrollieren

US-Repräsentantenhaus stimmt Corona-Hilfen zu