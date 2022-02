Das Robert-Koch-Institut meldet 125.902 Positiv-Tests - bei leicht fallender Inzidenz. Laut dem Klinikverband steht in Deutschland der Höhepunkt der Omikron-Welle weiter bevor. Alle Entwicklungen im Liveblog.

RKI meldet 125.902 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 125.902 Positiv-Tests binnen 24 Stunden. Das sind 33.315 Fälle weniger als am Dienstag vor einer Woche, als 159.217 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 1306,8 von 1346,8 am Vortag. 306 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 121.603. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 13,76 Millionen Corona-Tests positiv aus.