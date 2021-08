++ Auch Söder will auf 3G-Regel setzen ++

Im Umgang mit dem Coronavirus will Bayern laut Ministerpräsident Söder die 3G-Regel anwenden. Der Impfstoff von BioNTech und Pfizer wird Medien zufolge in den USA regulär zugelassen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

USA: Reguläre Zulassung für BioNTech/Pfizer-Vakzin?

Bislang sind sämtliche Corona-Impfstoffe in den USA nur per Notfallzulassung für die Anwendung freigegeben. Doch das Vakzin von BioNTech und Pfizer könnte einem Bericht der "New York Times" zufolge der erste Wirkstoff sein, der die reguläre Zulassung erhält. Die könnte demnach bereits ab kommender Woche gültig werden. Laut der Zeitung stehe diesem Schritt nur noch "Papierkram" im Weg.