Kanzleramtschef Braun fürchtet einen Rückschlag in der Corona-Pandemie durch resistente Mutationen. Der Bahn-Betriebsrat drängt auf schnellere Impfungen für Mitarbeiter. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die föderale Struktur ist aus Sicht Haseloffs jedoch der richtige Weg, da die Entscheidung über die Auslegung der Maßnahmen letztlich bei den Bundesländern liege. Regional unterschiedliche Strategien seien der richtige Weg, so der CDU-Politiker. Ausgangssperren in dünn besiedelten Gebieten machten zum Beispiel keinen Sinn.

Gleichzeitig räumte der Landeschef von Sachsen-Anhalt ein, dass die letzten Beratungen "kein gutes Ergebnis zutage gefördert" hätten. Bundesregierung und Ministerpräsidenten hatten sich auf eine Osterruhe geeinigt, die aber wieder gekippt werden musste. Das nächste Treffen müsse daher nicht nur in ihren Beschlüssen Freiraum für regional unterschiedliche Lösungen lassen, sondern auch besser vorbereitet werden.

Bundesratspräsident Reiner Haseloff setzt auch weiterhin auf die Treffen von Bund und Ländern, um das Vorgehen in der Corona-Pandemie abzustimmen. "Die Ministerpräsidentenkonferenz ist Voraussetzung dafür, dass dieser Föderalstaat funktioniert", sagte er der Nachrichtenagentur dpa.

05:20 Uhr

Kanzleramtschef Braun warnt vor resistenten Mutationen

Kanzleramtschef Helge Braun befürchtet, dass in der dritten Welle der Corona-Pandemie Mutationen des Virus auftauchen könnten, die gegen bislang entwickelte Impfstoffe resistent sind. "Wir sind in der gefährlichsten Phase der Pandemie", sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag".

Sollte sich eine solche Mutation verbreiten, "stünden wir wieder mit leeren Händen da", warnte Braun, denn dann müsse erst wieder ein neuer Impfstoff gefunden werden und dann "müssten wir mit dem Impfen ganz von vorne beginnen".

Darum riet Braun davon ab, Corona-Auflagen zu früh zu lockern, um "die Chance auf einen normalen Sommer" nicht zu gefährden. Gleichzeitig äußerte er die Hoffnung, dass sich die Pandemie durch "die entlastende Wirkung durch das Impfen und durch den Beginn der warmen Jahreszeit im Mai" abschwächen wird. Dann könnten ab August auch wieder Reisen möglich sein.