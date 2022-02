Die Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten ist zusammengetreten. Ex-CDU-Chef Laschet hat die bisherige Amtsführung Steinmeiers gewürdigt. Ihn wieder zu wählen, sei ein "parteiübergreifendes Signal". Die Entwicklungen im Liveblog.

Agrarminister Cem Özdemir hat Frank-Walter Steinmeier als guten Bundespräsidenten gelobt. "Er hat in den letzten fünf Jahren gezeigt, dass er einer ist, der das Land zusammenhalten kann", sagte Özdemir vor Beginn der Bundesversammlung. Steinmeier habe gezeigt, dass er in Zeiten zunehmender Polarisierung die Gesellschaft zusammenhalten könne, sagte Özdemir. "Genau das macht er, darum werde ich ihn wählen."

In Berlin ist die Bundesversammlung zur Wahl eines neuen Bundespräsidenten nun zusammengetreten. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) eröffnete die Sitzung im Paul-Löbe-Haus. Die Wiederwahl von Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier gilt als sicher. Er wurde von den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP sowie von der CDU/CSU-Opposition nominiert. Zusammen haben sie in der Bundesversammlung eine breite Mehrheit.

FDP-Chef Lindner: "Steinmeier ist eine berechenbare Größe"

FDP-Chef Christian Lindner hat die Arbeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in dessen erster Amtszeit gewürdigt. "Herr Steinmeier ist eine berechenbare Größe und eine Stimme für das Beste, was unsere Demokratie ausmacht", sagte Lindner am Sonntag vor Beginn der Bundesversammlung in Berlin. Steinmeier sei ein moderner Sozialdemokrat gewesen, habe sich im höchsten Staatsamt aber zu einer überparteilichen Persönlichkeit entwickelt, sagte Lindner.

Lindner sagte weiter, Steinmeier stehe für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, für die europäische Orientierung Deutschlands und für die langen Linien der transatlantischen Partnerschaft. "Das ist gerade in diesen Zeiten, die von großer Unruhe und auch von Krisen geprägt sind, von einer eminent großen Bedeutung."