liveblog Vor der Bundestagswahl ++ FDP, Linke und BSW im Bericht aus Berlin ++ Stand: 09.02.2025 18:05 Uhr

Im Bericht aus Berlin werben FDP, Linkspartei und BSW um Wählerstimmen. Alle drei Parteien müssen laut Umfragen um den Einzug in den Bundestag bangen. Um 20.15 Uhr startet das TV-Duell zwischen Scholz und Merz. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Bericht aus Berlin, TV-Duell, tagesthemen - Wer ist heute wo zu Gast?

Im Ersten hat der Bericht aus Berlin begonnen. Mit dabei sind der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr, die Vorsitzende der Linkspartei, Heidi Reichinnek, und die Spitzenkandidatin des BSW, Sahra Wagenknecht. Alle drei Parteien liegen in Umfragen derzeit bei Werten um die Fünf-Prozent-Hürde, die für den Einzug in den Bundestag erreicht werden muss.

Das TV-Duell von Bundeskanzler Olaf Scholz und Friedrich Merz wird auch auf dem Twitch-Kanal der ARD und zusätzlich auch auf den YouTube-, Instagram- und TikTok-Kanälen der tagesschau live gestreamt. Anschließend beantworten beide Kanzlerkandidaten Fragen aus der Twitch-Community.

Wie lange gibt es TV-Duelle vor einer Bundestagswahl eigentlich schon? Und welchen Einfluss können sie noch auf eine Wahl haben? ARD-Korrespondent Dietrich Karl Mäurer liefert Antworten.

Willkommen beim Liveblog rund um den Wahlkampf vor der Bundestagswahl in zwei Wochen. Ein kurzer Überblick, was der heutige Abend bietet: Im Bericht aus Berlin sind der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr, die Vorsitzende der Linkspartei, Heidi Reichinnek, und die Spitzenkandidatin des BSW, Sahra Wagenknecht, zu Gast. Die Sendung läuft ab 18 Uhr im Ersten.

Nach der Tagesschau treffen ab 20.15 Uhr Bundeskanzler Olaf Scholz und sein Herausforderer von der CDU, Friedrich Merz, im TV-Duell aufeinander. Das Duell wird von der ARD und dem ZDF übertragen und kann zudem per Livestream auf tagesschau.de und per virtueller Watch Party auf dem ARD-Twitch-Kanal des neuen Nachrichtenformats "tagesschau together" verfolgt werden. Nach dem Duell stellen sich Scholz und Merz den Fragen von Userinnen und Usern.

In den tagesthemen, ab 22.45 Uhr im Ersten, äußert sich zudem FDP-Chef Christian Lindner zum Wahlkampf seiner Partei.