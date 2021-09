Bundespräsident Steinmeier hat an alle Bürger appelliert, an der Wahl teilzunehmen. Mehr als 60 Millionen Deutsche können ihre Stimme abgeben. Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Letzte Kundgebungen vor der Wahl

Zum Abschluss des Wahlkampfes haben gestern die Spitzenkandidaten noch einmal um Stimmen geworben. In Aachen erhielt Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet Unterstützung von Kanzlerin Angela Merkel. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz seinen letzten Auftritt in seinem Wahlkreis in Potsdam. FDP-Chef Christian Lindner trat in Köln und Düsseldorf auf.