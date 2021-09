Liveblog Bundestagswahl ++ Endspurt im Wahlkampf ++

Endspurt im Bundestagswahlkampf: Knapp eine Woche vor der Entscheidung wächst der Druck auf SPD-Kanzlerkandidat Scholz. Hintergrund ist die Durchsuchung in dessen Ministerium. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Union und FDP haben Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz vor der Sitzung des Bundestagsfinanzausschusses kritisiert. Hintergrund ist die Durchsuchung in dessen Ministerium. Scholz' "Unterstellungen gegen die Arbeit der Staatsanwaltschaft" seien "völlig inakzeptabel", sagte Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann der "Rheinischen Post". "Das gehört sich einfach nicht, auch nicht im heißesten Wahlkampf, denn es untergräbt das Vertrauen in unseren Rechtsstaat." Linnemann forderte eine umfassende Aufklärung der Zollaffäre. "Olaf Scholz bewirbt sich für das höchste Regierungsamt in Deutschland. Insofern muss er selbst ein Interesse an der umgehenden und restlosen Aufklärung der Vorgänge in seinem Ministerium und den nachgeordneten Behörden haben." CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte der "Rheinischen Post", die Durchsuchungen in Scholz' Bundesministerium seien "keine Petitesse und auch keine gängige Praxis". "Der Versuch von Scholz, die Justiz anzugreifen, zeigt, dass er von dem Hintergrund der Ermittlungen anscheinend ablenken will", fügte Dobrindt hinzu.

Beim letzten TV-Triell hat sich nach einer Blitz-Umfrage unter Zuschauern SPD-Bewerber Olaf Scholz am besten geschlagen. Auf die Frage, wer alles in allem das TV-Triell bei ProSieben, Sat.1 und Kabeleins gewonnen habe, stimmten 42 Prozent für Scholz. Auf Platz zwei landete Unionskandidat Armin Laschet mit 27 Prozent. Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock von den Grünen kam auf 25 Prozent.

Eine Woche vor der Bundestagswahl hat ein Bündnis aus Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden und Wissenschaftlern hat die Kanzlerkandidaten aufgefordert, nach einer Regierungsbildung rasch einen Pflegegipfel abzuhalten. Man sei in Sorge, dass sich die künftige Regierung auf dem Wenigen ausruht, was in der laufenden Legislaturperiode umgesetzt wurde, sagte Diakonie-Vorständin Maria Loheide der "Augsburger Allgemeinen". Zu den Unterzeichnern eines Briefs an die Kandidaten gehören neben der Diakonie weitere Wohlfahrtsverbände, Ver.di, der DGB, die Krankenkasse DAK sowie Fachleute und Wissenschaftler. Zu ihren wichtigsten Anliegen gehören demnach eine wirksame Unterstützung der häuslichen Pflege, die Neupositionierung der professionellen Pflege sowie eine faire Verteilung der finanziellen Belastung. Insbesondere die angespannte Personalsituation müsse verbessert werden, mahnte Loheide.

Wer könnte mit wem koalieren? Und wer schließt eine Zusammenarbeit kategorisch aus? Eine Woche vor der Bundestagswahl ist das Rennen ist offen wie lange nicht. Manche überlegen daher, ihre Stimme strategisch einzusetzen. Doch diese Taktik birgt Tücken.