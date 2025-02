liveblog Bundestagswahl 2025 ++ Merz will nicht über Friedenstruppen sprechen ++ Stand: 21.02.2025 08:49 Uhr

Die Frage nach deutschen Soldaten in der Ukraine stellt sich laut Unions-Kanzlerkandidat Merz derzeit nicht. Linken-Chef van Aken sieht den Aufschwung seiner Partei vor allem im starken Themenfokus begründet. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Merz zu deutschen Soldaten in der Ukraine

Van Aken über den jüngsten Aufschwung seiner Partei

Auf die Frage, ob er im Falle einer erneuten Kanzlerschaft mit den Taliban in Afghanistan über Abschiebungen verhandeln würde, sagte Scholz im Morgenmagazin: "Was glauben Sie, wie wir es hinbekommen haben, dass Deutschland als einziges Land einen solchen Abschiebeflug zustande gekriegt hat?" Für dieses Vorhaben seien viele Staaten eingespannt worden. Er ergänzte, es würden derzeit weitere Abschiebeflüge für Straftäter organisiert - dafür solle in Zukunft auch "mit all unseren diplomatischen Möglichkeiten" gesorgt werden.

Bundeskanzler Olaf Scholz warnt, die Ukraine dürfe nicht alleingelassen werden. Ihre Armee sollte weiter unterstützt werden. "Wir müssen diese Aufgaben auch finanzieren", sagt der SPD-Kanzlerkandidat im Morgenmagazin. Dafür brauche es größere Schuldenspielräume in Deutschland. Es sei aber noch zu früh für die Debatte, ob auch deutsche Soldaten einen Friedensschluss in der Ukraine absichern sollten.

Kanzler Olaf Scholz hat im Morgenmagazin angegeben, auch Lehren aus den Jahren der Ampel gezogen zu haben. "Es ist nicht richtig, nur der Kapitän der Mannschaft zu sein und die alle zu zwingen, dass sie ordentlich spielen." Es müsse auch zwischendurch mal einen Kommentar geben, damit alle wüssten, wo wir stehen.

Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck wirft den USA und Russland vor, die Ukraine ohne Verhandlungen mit der Regierung in Kiew aufteilen zu wollen. "Das ist ja Imperialismus, was die da machen. Das ist Verrat und Imperialismus", sagt Habeck im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Es sollte überdacht werden, die eingefrorenen russischen Vermögenswerte stärker zu nutzen.

Die Frage nach deutschen Friedenstruppen für die Ukraine stellt sich unter diesen Voraussetzungen aus Sicht von Habeck derzeit nicht. Es sei "absurd, jetzt zu sagen, was immer uns die Russen und die US-Administration da hinkippen, wir werden es akzeptieren und absichern".

Die Sonderzölle der neuen US-Regierung von Donald Trump bezeichnete Habeck als riskant. Die Inflation in den USA steige bereits. "Er kann es auch verlieren."

Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck hat im Morgenmagazin Kritik am seiner Ansicht nach monothematischen Wahlkampf geübt. Sechs Wochen lang sei fast nur über Migration gesprochen worden. Unter diesen Umständen zeigte er sich zufrieden mit den aktuellen Umfragewerten seiner Partei: "Als einzige Partei der Ampelregierung wieder dahingearbeitet, wo wir gestartet sind, ungefähr das Ergebnis der letzten Bundestagswahl." Viele Bürger seien noch unentschlossen, diese müssten bis zur Wahl am Sonntag noch überzeugt werden. Über den wahrscheinlichen Einzug der Linken in den Bundestag freue er sich, gab Habeck an.

"Trump und Putin sprechen nicht nur über die Ukraine, die sprechen über die Friedens- und Freiheitsordnung in Europa", erklärte FDP-Chef Lindner im Morgenmagazin mit Blick auf die Gespräche zwischen Russland und den USA. Die Priorität müsse Mitspracherecht von Europa sein. "Donald Trump verachtet Schwäche, wir sind schwach als Europäer." Als Lösung sieht er den Aufbau wirtschaftliche Stärke.

FDP-Chef Christian Lindner sieht Parallelen zwischen dem Wahlkampf und einem Sportwettbewerb. Auf die Frage, ob er persönliche Konsequenzen ziehen werde, wenn seine Partei bei der Bundestagswahl am Sonntag an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern sollte, sagte Lindner im Morgenmagazin: "Das ist doch wie bei einem Sportwettkampf. Also beim Sportwettkampf, bei den Olympischen Spielen überlegt man ja: Wie komme ich aufs Treppchen? Wie kriege ich die Medaille?" Wenn man aber schon während des Wettkampfs über das "Was wäre wenn" nachdenke, könne man gar nicht alle Kraft mobilisieren. Er sei fest davon überzeugt, dass die Partei in den nächsten Bundestag einziehen werde.

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz will die Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Deutschland sei im dritten Jahr der Rezession, was es hierzulande noch nie gegeben habe, sagt der CDU-Chef im Morgenmagazin. Dafür müssten im Haushalt Änderungen vorgenommen werden. Hier gehe es zunächst um die Ausgaben und nicht die Schuldenbremse. Er verweist als Beispiel auf 50 Milliarden Euro für das Bürgergeld. "Wir müssen auf der Ausgabenseite korrigieren." Die Steuern sollten tendenziell senken. "Ich schließe Steuererhöhungen aus. Sie wären Gift für unsere Konjunktur."

Im Morgenmagazin hat Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz erneut ausgeschlossen, sich im Falle von scheiternden Koalitionsverhandlungen durch Stimmen der AfD zum Kanzler wählen zu lassen.

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hält es für zu früh, um über eine Beteiligung deutscher Soldaten für eine mögliche Friedenssicherung in der Ukraine zu sprechen. "Es könnte sein, dass es eines Tages Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben muss", sagte Merz im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Aktuell stelle sich diese Frage bei den gegebenen Umständen allerdings nicht.

Merz zeigte sich besorgt über das Verhalten der amerikanischen Regierung. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass Donald Trump das Beistandsversprechen der NATO nicht mehr uneingeschränkt gelten lässt." Er bedauerte, dass die Frage nach einer nuklearen Unabhängigkeit in der politischen Welt in den vergangenen Jahren "nicht ausreichend diskutiert" wurde.

"Wir werden es in den Bundestag schaffen", sagte BSW-Chefin Sahra Wagenknecht im Morgenmagazin. Sie sei zuversichtlich trotz politischer Kampagnen gegen ihre Partei. Es sei aber keine verschenkte Stimme, wenn man das BSW wähle.

Wagenknecht ergänzte, die Migration müsse begrenzt werden, um die Integrationsfähigkeit von Flüchtlingen zu gewährleisten. Der Krieg in der Ukraine sollte jetzt beendet werden. "Die Ukraine braucht Sicherheitsgarantien." Diese müssten aber von neutralen Ländern kommen. Deutschland sei dies nicht, habe "immer nur auf Waffenlieferungen gesetzt".

BSW-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht führt die guten Umfrageergebnisse ihrer ehemaligen Partei Die Linke auf deren Alleinstellungsmerkmal in der Migrationspolitik zurück. Die Linke sei die einzige Partei, die sage, dass es offene Grenzen für alle geben müsse und jeder kommen könne, sagte sie im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Viele Wähler, die früher SPD oder Grüne gewählt hätten, fühlten sich davon angezogen. Ihre Partei gehe dagegen davon aus, dass man soziale Gerechtigkeit ohne Begrenzung der Einwanderung nicht erreichen könne.

Wagenknecht lobte die Linken-Spitzenkandidatin Heidi Reichinnek. "Sie ist natürlich jemand, der in den sozialen Medien wirklich sehr, sehr wirkungsvoll und sehr, sehr sympathisch auch rüberkommt", sagte Wagenknecht

"Ich finde eine Friedenstruppe dann sinnvoll, wenn es tatsächlich einen Friedensvertrag oder einen Waffenstillstandsvertrag gibt", sagte Jan van Aken, Spitzenkandidat der Linken, im Morgenmagazin. Die Bedingung müssten Verhandlungen und die Zustimmung von beiden Seiten sein. Um Russland dauerhaft von einem erneuten Angriff abzuhalten, muss es seiner Ansicht nach auch chinesische Soldaten in den Reihen einer solchen möglichen Truppe geben.

Eine NATO-Truppe hält er für "Wahnsinn". Mit Bezug auf die NATO und deren Ausgaben sprach sich der Parteivorsitzende der Linken für eine Landesverteidigung aus - und dafür, den Großteil der Verteidigungsausgaben für diesen Zweck zu nutzen.

Van Aken nannte sich außerdem "Fan des Asylrechts". Allen Menschen solle das Recht eingeräumt werden, zumindest erst einmal einen Asylantrag zu stellen. Die Kommunen vor Ort bräuchten mehr Geld, um die Integration leisten zu können.

Jan van Aken, Spitzenkandidat der Linken, hat den aktuellen Höhenflug seiner Partei damit begründet, dass sie Haltung bewahrt habe. "Ich hätte mir gewünscht, dass die ganze Zeit alle Parteien über die Probleme reden, die die meisten Menschen beschäftigen." Als Beispiele nennt er hohe Mieten und ein hohes Preisniveau.

Einen Teil des Erfolgs habe die Partei auch der Popularität der zweiten Spitzenkandidatin Heidi Reichinnek auf Social Media zu verdanken, so van Aken. "Sie schlägt da wirklich alle Rekorde." Es gebe aber auch viele Menschen, die auf diesen Plattformen nicht unterwegs seien, sagte van Aken. "Da hilft es, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir fokussieren auf Mietendeckel, auf die Preise, auf Vermögenssteuer. Wenn man so einen Fokus hat, kann man am Ende auch gewinnen."

Das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF hat in ihrer Spezialausgabe "Moma vor der Wahl" heute alle Spitzenkandidaten im Gespräch. Live aus Berlin wird heute auch mit Publikum gesendet.

Der Bundestagswahlkampf war kurz und intensiv. Fast täglich haben sich die Spitzenkandidaten im Fernsehen getroffen, gestritten und diskutiert. Zu zweit, zu viert oder auch in großer Runde.

Kurz vor der Bundestagswahl haben Vertreter von Wirtschaft und Gewerkschaften vor Verzögerungen bei der Regierungsbildung gewarnt. "Ich erwarte von den demokratischen Parteien der politischen Mitte, verantwortungsvolle und konstruktive Lösungen zu finden - es gilt, zügig eine stabile Regierung zu bilden", sagte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, dem Nachrichtenportal Politico. Dabei müssten "die Inhalte in den Mittelpunkt der Debatte". "Unser Land braucht einen Befreiungsschlag zur Modernisierung des Landes", betonte die DGB-Chefin. Darüber hinaus brauche es das Versprechen einer sicheren Rente sowie einen handlungsfähigen Sozialstaat.

Auch die Wirtschaft setzt auf rasche Gespräche nach der Wahl über eine Koalition. "Wir brauchen nach der Wahl schnell Klarheit", sagte die Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Helena Melnikov, dem Portal. Angesichts der "tiefen strukturellen Krise" der deutschen Wirtschaft sei "eine sattelfeste und handlungsfähige Regierung" gefordert. "Wir können uns deshalb keine lange Hängepartie erlauben", mahnte Melnikov. Das Interesse des Landes müsse "über Parteiinteressen stehen".

Wenige Tage vor der Bundestagswahl hat Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) die im Parlament vertretenen Parteien zu Respekt und Kompromissbereitschaft nach der Abstimmung aufgerufen. "Wenn am Montag das Wahlergebnis steht, ist der Wahlkampf zu Ende", sagte Bas der Zeitung Rheinische Post. "Dann müssen wir Politikerinnen und Politiker tragfähige Lösungen für die Menschen in Deutschland suchen."

Mit Blick auf das Vertrauen der Wähler in die Demokratie forderte die SPD-Politikerin, dass sich die Politiker gleichzeitig "über Parteigrenzen hinweg kompromissfähig zeigen und respektvoll miteinander umgehen". "So stärken wir das Vertrauen in unsere freiheitliche Demokratie", sagte Bas.

An die Wähler appellierte die Bundestagspräsidentin, bei der Bundestagswahl am Sonntag von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. "Wer wählen geht, nimmt Einfluss: auf die Zukunft von uns allen, auf die Richtung, in die unser Land geht", sagte Bas.

