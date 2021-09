Liveblog Bundestagswahl ++ Laschet warnt FDP vor Ampel ++

Fünf Tage vor der Bundestagswahl hat Unions-Kanzlerkandidat Laschet die FDP vor einer Koalition mit SPD und Grünen gewarnt. FDP-Chef Lindner kritisierte wiederum den "Schlingerkurs" der Union in der Finanzpolitik. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Schwesig lehnt Koalitionsaussage für Mecklenburg-Vorpommern ab Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig will sich nicht auf einen möglichen Koalitionspartner nach der Landtagswahl festlegen. Sie werbe für eine starke SPD und nicht für eine Koalition, sagt Schwesig im Morgenmagazin von ARD und ZDF. "Deshalb ist es mir so wichtig, dass wir von den Bürgerinnen und Bürgern viele Stimmen für die SPD bekommen, damit ich ein gute, stabile Regierung bilden kann." Schwesig regiert derzeit mit der CDU in Mecklenburg-Vorpommern in einer großen Koalition. In den Umfragen liegt sie mit ihrer SPD bei 40 Prozent deutlich vor dem Regierungspartner.

Laschet kritisiert Themensetzung bei TV-Triellen Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat inhaltliche Kritik an den TV-Triellen geübt. "Bürgerliche Positionen waren bei allen Triellen in der Minderheit", sagte Laschet der "Passauer Neuen Presse" und dem "Donaukurier". Im Land sei das anders, "die Menschen möchten nicht, dass ein Linksbündnis unser Land umkrempelt". Gerade das dritte Triell am Sonntag habe bewiesen, "wie eng SPD und Grüne schon jetzt sind, und wie deckungsgleich viele ihrer Positionen mit der Linkspartei sind". "Die stand quasi schon mit am Triellpult", kritisierte der Unionspolitiker. Analyse Letztes TV-Triell Zum Schluss wenig Neues Der letzte TV-Showdown vor der Wahl bot kaum Überraschungen - mit wenigen Ausnahmen.

Punkrockband Die Ärzte mobilisieren zur Wahl Mit stark politischen Songs auf dem neuen Album "Dunkel" will die Berliner Punkrockband Die Ärzte für mehr Beteiligung bei der Wahl mobilisieren. "Das Album kommt ja kurz vor der Wahl raus. Und ich würde mir tatsächlich wünschen - ich weiß, ein größenwahnsinniger Wunsch -, aber dass deswegen nochmal drei Leute mehr wählen gehen, dann hab ich alles erreicht", sagte Gitarrist Farin Urlaub der dpa. In seinem der Demokratie gewidmeten Song heißt es: "Dein Kreuz gegen Hakenkreuze, damit fängt es an / dem Hass zu widerstehen." Im Gespräch mit deutlich jüngeren Leuten habe er festgestellt, dass "die das mit der Demokratie schon als so gegeben hinnehmen, dass es einfach überhaupt nicht mehr interessant ist". Auch der Song "Doof" zeigt politisch klare Kante. Niemand wähle Nazis nur aus Unwissenheit, heißt es darin, und weiter: "Nazis sind Nazis, weil sie Nazis sein wollen."

Laschet warnt FDP vor Ampel Armin Laschet hat die FDP vor einer Koalition mit der SPD und den Grünen gewarnt. "Die FDP wäre in einer Ampel ständig vom Rauswurf bedroht - denn die Linken stünden sofort parat. Und Christian Lindner weiß, dass die Union ein verlässlicher Partner ist", sagte der CDU-Politiker der "Passauer Neuen Presse" und dem "Donaukurier". Eine Ampel - also ein Bündnis zwischen FDP, Grünen und SPD - hätte aktuellen Umfragen zufolge eine Mehrheit. Laut FDP-Chef Christian Lindner gebe es in der Praxis aber wenig Gemeinsamkeiten zwischen seiner Partei und Rot-Grün. Interaktiv Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl Wer vertritt meine Meinung? Welches Wahlprogramm deckt sich mit den eigenen Überzeugungen? Klicken Sie sich durch den Wahl-O-Mat.

DGB-Aktionstag für sichere Rente Der Deutsche Gewerkschaftsbund will sich heute bei einem bundesweiten Aktionstag für eine sichere Rente einsetzen. Fünf Tage vor der Bundestagswahl wollen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften dafür werben, das Rentenniveau bei mindestens 48 Prozent zu halten. Die Bundestagswahl werde insgesamt zu einer Abstimmung über langfristig tragfähige, gerechte und nachhaltige Politik, heißt es beim Gewerkschaftsbund. Im Rahmen des Aktionstages wollen Gewerkschafter Pendler und Passanten in mehr als 200 Orten auf Bahnhöfen und Marktplätzen über das Rententhema informieren. Voraussetzung für eine sichere Rente ist nach Überzeugung des DGB ein auf zwölf Euro erhöhter Mindestlohn und eine stärkere Tarifbindung bei den Gehältern.