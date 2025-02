liveblog Bundestagswahl 2025 ++ Wahllokale haben geöffnet ++ Stand: 23.02.2025 08:28 Uhr

Heute wird der Bundestag neu gewählt. 29 Parteien und 4.506 Kandidatinnen und Kandidatinnen werben um Stimmen. Seit 8 Uhr haben bundesweit die Wahllokale geöffnet. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Die Regierungsbildung könnte je nach Mehrheitsverhältnissen eine große Herausforderung werden. Merz strebt eine Zweierkoalition mit SPD oder Grünen an, während CSU-Chef Markus Söder eine Koalition mit den Grünen strikt ablehnt. Sollten mehrere kleine Parteien über die Fünf-Prozent-Hürde kommen, dürfte die Union auf zwei Koalitionspartner angewiesen sein. Wie beim gescheiterten Ampel-Bündnis könnte dies eine größere Instabilität bedeuten.

Merz betonte beim gemeinsamen Wahlkampfabschluss mit Söder in München rote Linien für Koalitionsverhandlungen. Die Union werde mit niemandem in ein Bündnis eintreten, "der nicht bereit ist, in der Wirtschaftspolitik und in der Migrationspolitik in Deutschland den Politikwechsel herbeizuführen". Und er unterstrich, dass er keine Koalitionsgespräche mit der AfD führen werde: "Wir werden unter keinen Umständen, unter keinen Umständen, irgendwelche Gespräche, geschweige denn Verhandlungen oder gar Regierungsbeteiligungen mit der AfD besprechen. Das kommt nicht infrage."

Die turnusmäßig eigentlich erst im Herbst anstehende Bundestagswahl wurde um sieben Monate vorgezogen - das gab es bisher nur 1972, 1983 und 2005. Grund ist, dass die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP im November zerbrochen war. Kanzler Olaf Scholz (SPD) schlug nach dem Nein des Bundestags zu seiner Vertrauensfrage vor, das Parlament aufzulösen - was Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dann anordnete.

Der kurze Winterwahlkampf war zuletzt geprägt von der Debatte über eine Begrenzung der Migration, zweites Thema war die schwächelnde Wirtschaft. Empörung hatte die Einmischung der neuen US-Regierung in den Wahlkampf zugunsten der in Teilen als rechtsextremistisch eingestuften AfD ausgelöst.

Bei der Bundestagswahl gilt erstmals das neue Wahlrecht. Deshalb wird der neue Bundestag deutlich schlanker sein. Die Zahl der Abgeordneten wurde auf 630 begrenzt - mehr als 100 weniger als derzeit. Dafür fallen die sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandate weg, die bisher das Parlament oft stark aufgebläht haben. Nun kommen mit Erststimme gewählte Kandidaten nur noch in den Bundestag, wenn ihre Partei auch genügend Zweitstimmen hat. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum neuen Wahlrecht gibt es hier:

Die heutige Wahl ist besonders - nicht nur weil es sich um eine vorgezogene Neuwahl handelt. Noch nie gab es so viele Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten bei einer Bundestagswahl.

Für die Union geht Friedrich Merz von der CDU ins Rennen, für die SPD Amtsinhaber Olaf Scholz und für die Grünen Robert Habeck. Die AfD hat Alice Weidel aufgestellt. Auch Sahra Wagenknecht vom BSW tritt als Kanzlerkandidatin an. Viele kleinere Parteien hoffen durch den Titel "Kanzlerkandidat" auf eine größere mediale Aufmerksamkeit. Eine andere Strategie verfolgt die FDP, Christian Lindner ist lediglich "Spitzenkandidat". Und die Linkspartei tritt mit einem "Spitzenduo" aus Heidi Reichinnek und Jan van Aken an.

An der Bundestagswahl nehmen 29 Parteien teil. Das sind deutlich weniger als bei der Wahl 2021. Damals waren 47 Parteien zugelassen. Vermutlich liegt der Rückgang auch an den kürzeren Vorlaufzeiten - kleinere Parteien hatten wegen der vorgezogenen Wahl weniger Zeit, Kandidatinnen und Kandidaten zu finden und für die Zulassung nötige Unterschriften zu sammeln.

Dieses Mal sind SPD, Grüne, FDP, AfD, Die Linke, Freie Wähler, Volt, Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD), Bündnis Deutschland und Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in allen 16 Ländern mit Landeslisten vertreten. Die CDU tritt überall außer in Bayern an, die CSU wiederum nur in Bayern. Alle anderen Parteien stehen nicht in allen Ländern auf den Stimmzetteln.

So tauchen auch eher unbekannte Parteinamen auf den Wahlzetteln auf. Wir haben eine Übersicht mit allen 29 Parteien und ihren Wahlprogrammen für Sie zusammengestellt.

Was wollen die Parteien erreichen und wofür stehen sie? Antworten finden Sie in unserem Parteienvergleich. Dort haben wir haben auch Porträts der kleineren Parteien für Sie zusammengestellt:

Seit 8 Uhr morgens haben bundesweit die Wahllokale geöffnet. Etwa 60 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind wahlberechtigt. 42,1 Prozent der Stimmberechtigten sind älter als 60 Jahre. Nur etwa 27,2 Prozent sind zwischen 18 und 40 Jahre alt.

Nicht dabei sind etwa 400.000 junge Frauen und Männer, sie haben die vorgezogene Bundestagswahl dem Statistischen Bundesamt zufolge knapp verpasst. Am ursprünglich geplanten Wahltag Ende September wären sie 18 Jahre alt gewesen, am 23. Februar sind sie noch 17 und damit nicht wahlberechtigt.

In den rund 65.000 Wahllokalen sind dafür etwa 675.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz.

Herzlich willkommen zum Liveblog zur Bundestagswahl. In den kommenden Stunden werden wir Sie hier kurz und knapp mit allen wichtigen Informationen zur Bundestagswahl versorgen.

Für alle, die noch nicht gewählt haben, noch bis 18.00 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Bundeswahlleiterin Ruth Brand rief erneut dazu auf, sich noch an der Abstimmung zu beteiligen. Wer noch unentschlossen ist, kann seine Überzeugungen mit denen der 29 Parteien, die antreten, vergleichen.

Sollte er Bundeskanzler werden, will Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz zuerst Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und Polens Regierungschef Donald Tusk besuchen. "Wir müssen in Europa wieder enger zusammenarbeiten", sagte der CDU-Chef der Bild am Sonntag. "Deshalb würde ich als Bundeskanzler als erstes nach Paris und Warschau reisen. Wenn möglich am selben Tag." Er setze auf Verbesserungen der deutsch-französischen Freundschaft sowie auf ein enges Verhältnis zu Polen.

Der CDU-Chef hat für den Fall seiner Wahl zum Kanzler die Stärkung der Bundeswehr und der Wirtschaft als zentrale Ziele genannt. Kanzler Scholz hat sich dafür ausgesprochen, das Wahlalter auch bei Bundestagswahlen auf 16 Jahre abzusenken.