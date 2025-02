liveblog Bundestagswahl 2025 ++ Parteien kämpfen um letzte Wählerstimmen ++ Stand: 22.02.2025 09:17 Uhr

Auch am letzten Tag vor der Bundestagswahl werben die Parteien um noch unentschlossene Wähler. CDU-Chef Merz greift im Wahlkampffinale insbesondere die Grünen und deren Kanzlerkandidat Habeck an. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die wichtigsten Entwicklungen:





Parteien kämpfen um letzte Wählerstimmen

Auch am letzten Tag vor der Bundestagswahl werben Parteien und Spitzenkandidaten um noch unentschlossene Wähler. CDU und CSU veranstalten in München ihren Wahlkampfabschluss. Hauptredner im Löwenbräukeller sind Unions-Kanzlerkandidat und CDU-Chef Friedrich Merz, CSU-Chef Markus Söder und CSU-Spitzenkandidat Alexander Dobrindt.

Die SPD hatte ihr großes Wahlkampffinale bereits gestern Abend in Dortmund. Kanzler Olaf Scholz trifft aber heute noch in Potsdam und Brandenburg bei mehreren Terminen Bürgerinnen und Bürger sowie Wahlkämpfer der SPD. Letzte Umfragen zeigten, dass rund ein Fünftel der Wähler noch unentschieden war, ob und wen sie wählen.

Selbst am Abend geht das Werben um Wählerstimmen weiter. Die Sender ProSieben und SAT.1 veranstalten ein "Speed-Dating", bei dem Bürger die Kanzlerkandidaten befragen können. Neben Scholz sind auch Grünen-Kandidat Robert Habeck und die AfD-Kandidatin Alice Weidel dabei. Merz ließ sich aus Termingründen entschuldigen.

Merz attackierte beim Wahlkampfauftritt in Oberhausen insbesondere die Grünen und deren Kanzlerkandidat Robert Habeck. In einem künftigen Wirtschaftsministerium werde jemand einziehen, der auch etwas von Wirtschaft verstehe und «mehr als ein Vertreter für Wärmepumpen» sei. Zugleich mahnte der CDU-Chef, Deutschland müsse wieder mehr Verantwortung in der Europäischen Union übernehmen. Dafür brauche es mehr wirtschaftliche Stärke, das Land müsse raus aus der Rezession.

US-Präsident Donald Trump hat kein besonderes Interesse an der Bundestagswahl in Deutschland gezeigt. Auf die Bitte einer Reporterin um einen Kommentar zur bevorstehenden Wahl sagte Trump im Weißen Haus lediglich: "Ich wünschen ihnen Glück". Der US-Präsident fügte lapidar hinzu: "Wir haben hier unsere eigenen Probleme."

Zuvor hatte unter anderem der im Auftrag Trumps arbeitende Tech-Milliardär Elon Musk und Vizepräsident J.D. Vance offen ihre Sympathien für die AfD zur Schau getragen. Vance hatte sich am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel getroffen, Musk hatte an einer Twitter-Diskussion mit Weidel teilgenommen und erklärt, nur die AfD könne Deutschland retten.

