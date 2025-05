liveblog Neue Bundesregierung ++ Dobrindt verteidigt Zurückweisungen an Grenzen ++ Stand: 14.05.2025 10:18 Uhr

Bundeskanzler Merz wird seine erste Regierungserklärung abgeben und über seine Vorhaben sprechen. Innenminister Dobrindt verteidigt Zurückweisungen an Grenzen, es werde nationales Recht angewendet.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Die neue Bundesregierung muss sich nach Ansicht des Wirtschaftsexperten Clemens Fuest vom ifo-Institut bessere Rahmenbedingungen für Gründerinnen und Gründer schaffen und das Potenzial junger, innovativer Firmen in Deutschland besser nutzen. "Innovative Gründerinnen und Gründer bringen wichtige Wachstumsimpulse, leider behindern aber die Rahmenbedingungen noch die Umsetzung zu vieler guter Ideen", erklärte der Chef des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts. Er äußerte sich in einem gemeinsamen Aufsatz mit Experten des gemeinnützigen Gründerzentrums UnternehmerTUM in einer ifo-Publikation.

"Die neue Bundesregierung hat Start-ups im Koalitionsvertrag als Zukunftsträger benannt, aber es braucht mehr als das", erklärte der Geschäftsführer von UnternehmerTUM, Helmut Schönenberger. Gründungen sollten digital, schnell und unbürokratisch möglich sein, Visa- und Anerkennungsverfahren müssten vereinfacht, der Kapitalzugang verbessert und Startups stärker in staatliche Aufträge eingebunden werden.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat seinen Migrationskurs und die Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen verteidigt. "Nationales Recht wird schlichtweg angewendet, weil wir es für notwendig halten in dieser Situation", sagte Dobrindt im ZDF-Morgenmagazin.

Dobrindt verwies auf Artikel 18 des deutschen Asylgesetzes, der wiederum "in der Normkette" Artikel 72 der europäischen Verträge folge. Nach Artikel 18 Asylgesetz dürften auch Menschen zurückgewiesen werden, die in Deutschland Asyl suchen - und zwar, "weil sie aus einem sicheren Drittstaat kommen und dort nicht verfolgt sind", betonte Dobrindt. Deutschland sei von sichereren Drittstaaten umgeben.

Artikel 72 des Vertrages über die Arbeitsweise der EU erlaubt es den Mitgliedsstaaten, "zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit" von EU-Regelungen abzuweichen. In der Rechtswissenschaft ist umstritten, ob Artikel 72 nur im Fall einer "nationalen Notlage" zur Anwendung kommen kann beziehungsweise welche Kriterien dafür vorliegen müssen.

Die Nachfrage, ob damit auch Dublin-Drei-Verordnung außer Kraft gesetzt werde, die festlegt, dass jeder Asylantrag inhaltlich geprüft werden muss, ließ Dobrindt unbeantwortet.

Dobrindt hatte am 7. Mai die verstärkten Kontrollen und Zurückweisungen angeordnet. Weiterhin von Zurückweisungen ausgenommen seien "vulnerable Gruppen", also etwa unbegleitete Minderjährige, schwangere Frauen oder Erkrankte.

Kanzler Merz hat am Vorabend der Regierungserklärung auf dem CDU-Wirtschaftstag einen Vorgeschmack auf seine heutige Rede im Bundestag gegeben.

"Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten", betonte er. "Mit Vier-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand dieses Landes nicht erhalten können." Er verwies darauf, dass die Verankerung der 40-Stunden-Woche im Arbeitszeitgesetz im Koalitionsvertrag mit der SPD vereinbart sei. Das müsse nun "ziemlich bald" umgesetzt werden. An den Koalitionsplänen zur täglichen Höchstarbeitszeit hatte es bereits massive Kritik der Gewerkschaften gegeben.

Merz nannte auch die Senkung der Energiepreise und den Abbau der Bürokratie als besonders dringliche Bereiche der Regierungsarbeit. Dass er und seine 17 Bundesministerinnen und -minister nur wenig Regierungserfahrung mitbringen bezeichnete er als "große Chance, in diesem Lande wirklich etwas zu verändern".

Bevor es zur Regierungserklärung von Kanzler Merz kommt, wird es um 13.10 Uhr Gedenkworte von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner zum Tod der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer geben.

Die Bundestagssitzung wird am Vormittag gegen 11.30 Uhr mit einer Regierungsbefragung eröffnet. Dabei stehen Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) Rede und Antwort.

Gut eine Woche nach seiner Wahl zum Bundeskanzler gibt Friedrich Merz (CDU) heute ab 13.20 Uhr im Bundestag seine erste Regierungserklärung ab. In der etwa 45-minütigen Rede wird er sein Programm für den Start der Koalition von Union und SPD vorstellen. Anschließend ist eine zweistündige Aussprache geplant. Außerdem soll es Aussprachen zur Außenpolitik, der Verteidigungspolitik sowie der Entwicklungspolitik geben. Das Sitzungsende ist laut Tagesordnung für 20.25 Uhr vorgesehen.