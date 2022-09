Liveblog Beisetzung von Queen Elizabeth II. ++ Öffentliche Aufbahrung beendet ++ Stand: 19.09.2022 09:14 Uhr

In London haben sich die letzten Trauernden am Sarg von Queen Elizabeth II. verabschiedet. In Westminster Abbey beginnt am Mittag die Trauerfeier mit zahlreichen Gästen aus der ganzen Welt. Alle Geschehnisse im Liveblog.

Trauerbeflaggung an allen Bundesbehörden Wegen des Staatsbegräbnisses für die verstorbene britische Königin Elizabeth II. hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser für heute Trauerbeflaggung für alle Bundesbehörden in Deutschland angeordnet. Dies teilte Faesers Ministerium am Morgen im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Öffentliche Aufbahrung zu Ende Die öffentliche Aufbahrung der verstorbenen Queen Elizabeth II. ist zu Ende gegangen. Der Sarg der Monarchin wird nun für seine Überführung in die nahegelegene Westminster Abbey vorbereitet. Dort beginnt um 09.00 Uhr (MESZ) der Einlass für die Gäste der Trauerfeier, die eigentliche Feier beginnt um 12.00 Uhr (MESZ).

Letzte Trauernde nimmt Abschied am Sarg Unmittelbar vor dem Ende der öffentlichen Aufbahrung von Queen Elizabeth II. hat Chrissy Heerey als letzte Trauernde Abschied von der toten Königin genommen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sich Heerey am frühen Montagmorgen vor dem geschlossenen Sarg in der Westminster Hall verbeugte. "Ich war die letzte Person, die der Queen ihren Respekt erwiesen hat, und es hat sich wie ein echtes Privileg angefühlt, dies zu tun", sagte das Mitglied der britischen Luftwaffe anschließend. "Es ist einer der Höhepunkte meines Lebens, und ich fühle mich geehrt, hier zu sein", sagte Heerey.