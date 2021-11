Medienberichten zufolge soll FDP-Chef Lindner Finanzminister der neuen Regierungskoalition werden. Vizekanzler wird offenbar Grünen-Co-Chef Habeck. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Ampel-Parteien wollen nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios im ersten Jahr ihrer gemeinsamen Regierung den Mindestlohn auf zwölf Euro pro Stunde erhöhen. Damit würde eines der zentralen Wahlversprechen der SPD umgesetzt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, würde das für etwa zehn Millionen Menschen in Deutschland ein Gehaltsplus bedeuten.

Am Nachmittag soll der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP vorgestellt werden.

Wer in der künftigen Ampel-Koalition welchen Ministerposten inne haben wird, darüber herrscht noch Stillschweigen. Es zeichnet sich aber bereits ab, welche der drei Parteien welches Ressort übernehmen soll. Ein Überblick.

Merkel macht Ampel-Spitzen "Ernst der Lage" deutlich

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Spitzenvertretern der künftigen Ampel-Koalition den "außerordentlichen Ernst der Lage" in der Corona-Pandemie deutlich gemacht. Das berichtete Regierungssprecher Steffen Seibert von einem Treffen Merkels mit den Spitzen von SPD, Grünen und FDP gestern Abend im Kanzleramt. Deutschland sei auf dem Weg in eine noch nie dagewesene Notlage, betont Seibert. Diese Lage werde sich in den nächsten Tagen weiter verschlechtern. Es müsse jetzt darum gehen, die vierte Welle schnellstmöglich zu brechen.