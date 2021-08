Die USA haben eigenen Angaben zufolge "mehrere Hundert" Truppen vom Kabuler Flughafen abgezogen. Einem Medienbericht zufolge könnte die deutsche Luftbrücke schon am Freitag enden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

"Business Insider": Endet Bundeswehr-Luftbrücke schon Freitag?

Nach der Ankündigung von US-Präsident Joe Biden, am Truppenabzug der amerikanischen Soldaten aus Afghanistan bis 31. August festhalten zu wollen, soll einem Medienbericht zufolge die Bundeswehr-Luftbrücke aus Kabul noch in dieser Woche enden. Die deutsche Luftbrücke werde nach gegenwärtiger Planung am Freitag eingestellt, berichtet das Wirtschaftsmagazin "Business Insider" unter Berufung auf übereinstimmende Informationen aus Kreisen des Verteidigungsministeriums und des Auswärtigen Amtes. Demnach soll an dem Tag die letzte Maschine aus Kabul nach Taschkent fliegen. Einzelheiten seien noch offen.