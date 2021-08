Liveblog Afghanistan ++ Bundeswehr flog bisher 900 Menschen aus ++

Die Bundeswehr hat bislang 900 Menschen aus Kabul ausgeflogen - auch in der Nacht gingen die Flüge weiter. Laut Präsident Biden ist ein Verbleib von US-Streitkräften auch nach dem 31. August in Afghanistan denkbar. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Weitere Lufthansa-Maschine mit Evakuierten in Frankfurt gelandet Am Frankfurter Flughafen ist am frühen Morgen eine Lufthansa-Maschine mit rund 250 Menschen gelandet, die aus Afghanistan in Sicherheit gebracht worden sind. Das Flugzeug war wenige Stunden zuvor in der usbekischen Hauptstadt Taschkent gestartet. Die Menschen an Bord waren zuvor mit einer Bundeswehr-Maschine von Kabul nach Taschkent geflogen worden. Die Bundeswehr hatte in dieser Woche ihre Rettungsaktion für Deutsche und Afghanen begonnen, um sie nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Sicherheit zu bringen.

UNO zieht Teil ihres Personals aus Afghanistan ab Die UNO hat einen Teil ihres Personals aus Afghanistan abgezogen. Rund 100 Mitarbeiter würden in die kasachische Stadt Almaty verlegt, erklärte UN-Sprecher Stéphane Dujarric. "Dies ist eine vorübergehende Maßnahme, die es den Vereinten Nationen ermöglichen soll, der afghanischen Bevölkerung weiterhin mit einem Minimum an Unterbrechungen zu helfen und gleichzeitig das Risiko für das UN-Personal zu verringern." Ob es sich bei den 100 Mitarbeitern um internationales oder afghanisches Personal handelt, war unklar. Im Hauptquartier der UN-Hilfsmission für Afghanistan (Unama) in Kabul arbeiten rund 300 ausländische Mitarbeiter und mehr als 700 Afghanen.

Zeitung: Rolle des BND in Afghanistan-Krise auf dem Prüfstand Mit der Rolle des Bundesnachrichtendienstes in der aktuellen Afghanistan-Krise werden sich nach "Welt"-Informationen am Donnerstag die Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestags befassen. Die Bundestagsabgeordneten, die für die Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes zuständig sind, sollen dem Bericht zufolge zur Klärung der Frage beitragen, ob Pannen des BND zum Chaos bei der Evakuierung des internationalen Flughafens in Kabul geführt haben.

IWF blockiert Afghanistans Zugang zu SZR-Reserven Der Internationale Währungsfonds setzt den Zugang Afghanistans zu IWF-Ressourcen wegen der unklaren Regierungsverhältnisse in dem Land aus. "Derzeit herrscht innerhalb der internationalen Gemeinschaft Unklarheit über die Anerkennung einer Regierung in Afghanistan, was zur Folge hat, dass das Land keinen Zugang zu SZR oder anderen IWF-Ressourcen hat", sagt ein Sprecher des IWF. Eingefroren seien auch etwa 440 Millionen Dollar an neuen Währungsreserven. Die Ankündigung des IWF erfolgt auf Druck des US-Finanzministeriums um sicherzustellen, dass der Anteil Afghanistans an einer für Montag geplanten Zuteilung von Sonderziehungsrechten (SZR) nicht in die Hände der Taliban fällt. Die USA halten eine Mehrheitsbeteiligung an dem Fonds.

Biden: US-Streitkräfte auch nach 31. August in Afghanistan denkbar Die US-Streitkräfte werden nach den Worten von US-Präsident Joe Biden so lange in Afghanistan bleiben, bis die Evakuierung aller Amerikaner abgeschlossen ist - notfalls auch über den 31. August hinaus. "Wenn es dort noch amerikanische Staatsbürger gibt, werden wir bleiben, bis wir sie alle rausgeholt haben", sagt Biden in einem Interview mit dem Sender ABC News.