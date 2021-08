Ein erster Evakuierungsflug der Bundeswehr hat Kabul verlassen. Zuvor wurde der Flughafen von Kabul nach chaotischen Stunden wieder für den Flugbetrieb geöffnet. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Erster Evakuierungsflug der Bundeswehr hat Kabul verlassen

Der erste Evakuierungsflug der Bundeswehr hat Kabul verlassen und ist nun auf dem Weg nach Taschkent in Usbekistan. Wie das Bundesverteidigungsministerium auf Twitter mitteilte, startete der A440M in der Nacht in der afghanischen Hauptstadt. Bundeswehr-Soldaten seien vor Ort in Kabul geblieben, um weitere Evakuierungsflüge vorzubereiten.