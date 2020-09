Angesichts der massiven Ausbreitung des Coronavirus in Indien weitet die Bundesregierung ihre Hilfen für das Land deutlich aus. Der Antisemitismus-Beauftragte fordert eine Bannmeile um das Reichstagsgebäude. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Bundesregierung unterstützt das von der Corona-Pandemie besonders stark betroffene Indien. Das Land soll 330.000 Corona-Testkits und 600.000 Schutzausrüstungen für medizinisches Personal im Gesamtumfang von 15 Millionen Euro erhalten, wie Entwicklungsminister Gerd Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag) sagte.

Zusätzlich stelle das Entwicklungsministerium kurzfristige Kredite im Umfang von 460 Millionen Euro bereit für Nahrungsmittel und Überbrückungshilfen an Menschen in Indien, die in der Corona-Krise ihren Job verloren haben. "Das ist weltweit eine der größten Corona-Unterstützungsmaßnahmen", betonte Müller.

Nach den Corona-Protesten von mitunter rechtsextremen Demonstranten auf der Treppe des Reichstagsgebäudes hat der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sich für einen besseren Schutz des Berliner Regierungsviertels ausgesprochen.

Die Einrichtung einer Bannmeile wie einst in Bonn bedeute nicht, sich zu verbarrikadieren, sagte Klein der "Welt am Sonntag. "Hier geht es um die Achtung der wichtigsten demokratischen Institution."

Der Sitz des Bundestages sollte nach Kleins Ansicht "auch geschützt werden, wenn das Parlament keine Sitzungswoche hat". Das gebiete "der Respekt vor der Institution". Da rechtsextreme Kräfte die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen vereinnahmten, müsse die Politik außerdem "über höhere Auflagen und auch über Verbote nachdenken".

Brasilien meldet 30.168 Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden. 682 weitere Personen seien an der durch das Virus ausgelösten Krankheit gestorben, teilt das Gesundheitsministerium mit. Insgesamt zählt Brasilien 4,1 Millionen Infizierte und 126.203 Todesfälle. Das Land ist nach den USA weltweit am zweitstärksten von der Pandemie betroffen.